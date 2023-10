Absurdalne sceny w walce znanego youtubera. Do ringu wkroczyła ochrona [WIDEO]

Starcie Paul - Danis poprzedził ognisty konflikt . Do rękoczynów dochodziło już przy poprzednich spotkaniach obu panów na konferencjach i spotkaniach prasowych. Były sparingpartner McGregora regularnie krytykował i oczerniał narzeczoną Paula, a na początku tygodnia polała się krew, gdy rzucił butelką w twarz oponenta. Ostatecznie przyszło im stanąć w Manchesterze do sześciorundowej walki bokserskiej.

W sobotę przez cały pojedynek youtuber dyktował warunki między linami . Amerykanin z New Jersey był bezradny i mało aktywny przez wszystkie sześć rund. Kibicom nie podobały się zachowania Danisa, który nie wyprowadzał ciosów, ale za to skupiał się na wygłupach w kierunku przeciwnika .

Wielka awantura w walce Paul - Danis

Pod koniec szóstej rundy zaczął obalać i dusić Logana Paula, dobrze wiedząc, że w boksie jest to zabronione. Kiedy sędzia chciał przerwać "pajacerkę" Amerykanina, ten wstał i mimo niewznowienia pojedynku zaczął gonić rywala. Wówczas do ringu w ciągu kilku sekund wskoczyły obozy obu zawodników oraz kilkunastu ochroniarzy. Rozpętała się ogromna awantura , a wszystko zarejestrowały kamery.

W walce wieczoru wystąpił inny znany youtuber KSI, który zmierzył się z bratem Tysona Fury'ego, Tommym Furym. Pojedynek zdecydowanie nie należał do tych, które kibice chcieliby zapamiętać. Nieustanny klincz, ciosy w tył głowy i odjęte punkty to tylko namiastka tego, co działo się w Manchesterze.