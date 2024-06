Absurdalna walka polskiej legendy boksu. Atakowało go dwóch na raz

Legenda polskiego boksu Albert Sosnowski do freak figtów trafił na gali Clout MMA 2, wówczas w bardzo efektownym stylu znokautował "Remiego", czyli zawodnika znanego z brutalnych starć na gołe pięści.

Organizacja Clout MMA wpadł na bardzo szalony pomysł i zestawiła emerytowanego boksera z dwoma niskimi, ale ciężkimi oponentami. Jeszcze lata temu nikt się nie spodziewał, że pretendent do pasa mistrza świata wagi ciężkiej będzie walczył w klatce z dwoma influencerami na raz. - On jest legendą boksu, a my legendami freak fightów. Wszystko się wyrównuje