Absolutny hit w wadze ciężkiej, szejk ogłasza. Świat czekał na tę bitwę latami

Artur Gac

Kibice boksu na świecie, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, w końcu mogą być ukontentowani. Wreszcie stało się to, co od dawna wisiało w powietrzu, a w ostatnich miesiącach stawało się coraz bardziej realne. Dysponent fortuny z Arabii Saudyjskiej Turki Alalshikh ogłosił walkę, która odbije się głośnym echem w każdym zakątku świata. A oto szczegóły!

Ołeksandr Usyk, Tyson Fury i Anthony Joshua w ringu, w strojach sportowych, otoczeni bokserskim sprzętem.
Ołeksandr Usyk, Tyson Fury i Anthony Joshua

"Do moich przyjaciół w Wielkiej Brytanii - to się dzieje. Zostało podpisane" - z wręcz chłopięcą radością ogłosił na portalu X Turki Alalshikh, który tylko na chwilę złapał zadyszkę w świecie boksu, by na powrót stać się jego głównym rozgrywającym. Nie jest promotorem, ale dysponuje pieniędzmi, które gaszą wszystkie spory.

Dzięki temu w końcu dojdzie do starcia dwóch brytyjskich gigantów wagi ciężkiej. W jednym narożniku stanie Anthony Joshua, w drugim Tyson Fury. Obaj w ostatnich latach pisali historię królewskiej dywizji wagowej. "Król Cyganów" po raz wtóry wrócił z emerytury, z kolei AJ wierzy, że w kooperacji z Ołeksandrem Usykiem, z którym zawarł szyki, będzie w stanie wrócił jeszcze na swój najwyższy poziom.

