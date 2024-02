Dziś Tomasz Adamek przebywa w Polsce, gdzie szykuje się do walki z Mamedem Chalidowem (24 lutego, gala XTB KSW Epic), ale na co dzień mieszka daleko od ojczyzny, w Stanach Zjednoczonych, w New Jersey. O przeprowadzce zdecydowała jego bokserska kariera. "W Polsce nie rozwijałem się tak, jak chciałem, stąd decyzja o wyjeździe na stałe" - opowiada teraz w rozmowie z WP SportowymiFaktami.

W USA ma cztery domy przerobione na apartamenty. To inwestycje, które poczynił za pieniądze z boksu. Teraz zarabia na wynajmie i chciałby, aby na podobny model zdecydowała się jego starsza córka. "To samo powtarzam córce, mówię: Roksanko, kup jak tata - mieszkanie z czterema piętrami. Na jednym mieszkasz, trzema spłacasz pożyczkę, podatek i żyjesz za darmo. A później kupujesz następne" - relacjonuje. Reklama

Obie córki poszły w ślady mamy i także pracują jako pielęgniarki. Jedna z dziewczyn ma męża, w październiku 2022 roku została mamą. Druga to panna na wydaniu.

Jestem dziadkiem, córka jest szczęśliwa. Dobrze żyją z zięciem. Jeszcze młodszą muszę wydać za mąż, zaraz będzie miała 24 lata. Wychowane są normalnie ~ - wspomina pięściarz.

Od 1996 roku Adamek jest spełnionym mężem. Związany jest z Dorotą. Jak sam przyznaje, prawdą jest, że przez te wszystkie lata bywały różne pokusy. W przypadku niektórych innych mężczyzn mogłyby one uderzyć w małżeństwo. "Każdy ma anioła i kusiciela" - zdradza. Na szczęście za każdym razem im się opierał i zupełnie nic nie zapowiada jakichkolwiek zmian w tym temacie.

Reklama Tomasz Adamek zadebiutuje w federacji FAME MMA! FAME Friday Arena 2 / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Kulisy małżeństwa Tomasza i Doroty Adamków. "Ważne, że się wspieramy w trudniejszych chwilach"

Na pytanie o to, co go kusi, Tomasz Adamek odpowiada wprost - piękne kobiety. Sprawy nie ułatwia to, że jest rozpoznawalny. "Jestem zdrowy facet, są piękne kobiety, do tego w Polsce mnie wszędzie rozpoznają... Idąc na imprezę, nawet nie sięgam po alkohol. Człowiek jak pije, to jest głupi. Trzeba się pilnować. W Stanach cały czas mnie zapraszają na różne przyjęcia. A w dzisiejszych czasach wszyscy są bardzo otwarci" - opowiada. Reklama

Sprawa nie jest prosta, bowiem na powodzenie u płci przeciwnej narzekać absolutnie nie może. "Kobiety podchodzą na imprezach, piszą do mnie w mediach społecznościowych i to wprost: 'Gdzie cię szukać'" - przyznaje z rozbrajającą szczerością. Ale na tym temat się zamyka, bowiem on ani myśli skrzywdzić żony.

Mnie to nie interesuje, jestem wierny, ani razu nie zdradziłem. Z Dorotką jesteśmy od 27 lat, od 12 października 1996 roku. Mało jest takich historii w show-biznesie. Mówią na mnie 'ewenement' ~ - twierdzi.

Wcześniej kilkukrotnie pięściarz zabierał głos na temat swojego małżeństwa. W sierpniu upublicznił zdjęcie z Dorotą i zasygnalizował, jak ważne miejsce w ich życiu zajmuje wiara. Wybrali się na wspólną pielgrzymkę. "Mogły być Bahamy i hotel 5*, ale wybraliśmy być razem na pielgrzymce, przebywając pieszo 120 km w słońcu i 40 stopniach czy w strumieniach deszczu. I też jest pięknie" - relacjonował w mediach społecznościowych.

Przy okazji zdradził przepis na sukces w miłości. Chodzi o to, by być po prostu razem i "wspierać się w trudniejszych chwilach". "Życie to kwestia wyborów, dlatego wybierajcie rozsądnie. Będąc młodym, o tym nie myślimy, ale często wygodne życie oznacza samotną starość" - podsumowywał. Reklama

KSW Epic: Tomasz Adamek / KSW / materiały prasowe

Tomasz Adamek / Artur Zawadzki / Reporter