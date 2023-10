A jednak to prawda. Do hitowej walki może w ogóle nie dość. Kompromitacja Fury'ego

Choć wielu spodziewało się bezproblemowego i bezapelacyjnego zwycięstwa Tysona Fury'ego w walce z Francisem Ngannou, rzeczywistość napisała inny, bardziej sensacyjny scenariusz. "Gypsy King" miał kłopoty od trzeciej rundy, kiedy to upadł na deski po jednym z ciosów. Do końca walki nie mógł znaleźć dobrego pomysłu na Kameruńczyka. Ostatecznie doszło do decyzji sędziowskiej, a arbitrzy nie byli jednomyślni. Po kontrowersyjnym werdykcie Fury został uznany zwycięzcą, ale jego postawa została oceniona jako kompromitująca.

To jest niepojęte i dalej w to nie wierzę, ale zobaczyłem, jak Tyson Fury został wyboksowany i posadzony na deski przez absolutnego debiutanta ~ napisał w mediach społecznościowych pięściarski ekspert Kacper Bartosiak.

Przebieg walki i postawa Tysona Fury'ego postawiła pod znakiem zapytania zapowiadany jako jeden z najważniejszych w historii pojedynek z Ołeksandrem Usykiem. Według oficjalnych ustaleń walka ma odbyć się 23 grudnia chociaż już po walce z Ngannou menedżer brytyjskiego boksera Frank Warren stwierdził, że Fury nie zdąży się przygotować i pojedynek na pewno nie odbędzie się w tym terminie.

To jednak może postawić walkę w ogóle pod znakiem zapytanie. Jak bowiem informuje brytyjski "Mirror", obóz Usyka nie zamierza godzić się na przekładanie terminu pojedynku. Fury w końcu wiedział, na co się pisze. On i jego sztab zdawali sobie sprawę, ile czasu na przygotowania do walki z ukraińskim czempionem będą mieć po starciu z Ngannou.

Walka odbędzie się 23 grudnia, taki jest zapis w kontrakcie. Pojedynek odbędzie się albo 23 grudnia, albo nigdy ~ powiedział Usyk cytowany przez brytyjskich dziennikarzy.

Czy to oznacza, że hitowa walka nie dojdzie do skutku? Dla fanów byłaby to fatalna wiadomość, a dla Fury'ego kompromitacja, bo kibice oceniliby to jednoznacznie.

Co dalej z pojedynkiem mistrzów?

Przed galą wielu nazywało tą walkę "freakowym" pojedynkiem. Oto bowiem mistrz świata wagi ciężkiej WBC Tyson Fury wchodził do ringu z debiutującym w zawodowym ringu Francisem Ngannou, byłym mistrzem UFC. Miała być szybka lekcja boksu, zabawa i pokaz umiejętności w wykonaniu tego pierwszego, a ostatecznie zakończyło się na walce w pełnym wymiarze czasowym, czyli na dziesięciu trzyminutowych rundach.



To dobry wojownik! Dał mi prawdopodobnie jedną z najcięższych walk w ciągu ostatnich 10 lat ~ powiedział po walce Fury.

Dodał, że po dwunastotygodniowym obozie zamierza teraz wrócić do domu i odpocząć. A potem zobaczy, co dalej. Warren z kolei zapowiedział, że pojedynek z Ngannou kosztował jego podopiecznego za dużo i na pewno nie zdoła przygotować się do grudniowej walki. Czy jednak w sytuacji, gdy obóz Usyka będzie naciskał, Fury i jego team się ugną? Sądząc po postawie brytyjskiego boksera, zdecydowanie zlekceważył swojego ostatniego rywala. Jeżeli w podobny sposób podejdzie do Ukraińca, może skończyć się to dla niego bardzo bolesną porażką.

Jeśli walkę odwoła, dojdzie do większej kompromitacji niż męczarnie z Ngannou. Fury i jego obóz zgotowali sobie sami trudną sytuację. I w tej chwili trudno ocenić, jakiego wyboru dokonają.

