A jednak to nie plotki, decyzja ws. walki Fury'ego zapadła. Wszystko jasne

Pojedynek Tysona Fury'ego z Francisem Ngannou miał być przetarciem dla "Króla Cyganów" przed walką z Usykiem. Zapowiadała się deklasacja i szybka lekcja boksu, a wyszły męczarnie z debiutującym na zawodowym ringu byłym mistrzem UFC. "Gypsy King" miał kłopoty od trzeciej rundy, kiedy to upadł na deski po jednym z ciosów. Do końca walki nie mógł znaleźć dobrego pomysłu na Kameruńczyka. Ostatecznie doszło do decyzji sędziowskiej, a arbitrzy nie byli jednomyślni. Po kontrowersyjnym werdykcie Fury zachował swój pas mistrza świata WBC.