Chociaż Tomasz Adamek na pięściarską emeryturę odszedł w 2018 roku, to pod koniec września ubiegłego roku w mediach gruchnęła wiadomość o jego ambitnych planach. Legendarny pięściarz nawiązał bowiem współpracę z federacją freak fightową Fame MMA. "Mam w sobie sporą chęć do podejmowania nowych wyzwań. Wiadomo, jednak, że nie wychodzisz do ringu za darmo. Od 1999 r. sporty walki to moja praca " - wyznał utytułowany sportowiec na łamach "Faktu".

