Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu z 2024 roku życie Julii Szeremety zmieniło się w znacznym stopniu. Dzięki wywalczeniu srebra w boksie w kategorii do 57 kg oraz otoczce towarzyszącej sukcesowi młoda pięściarka zyskała wielką popularność. Mimo że od tamtej pory minęło już trochę czasu, emocje towarzyszące finałowi niezupełnie opadły.

Kiedy okazało się wtedy, że o złoto Szeremeta zawalczy z Lin Yu-ting z Tajwanu, rozpętała się medialna burza. Wiele osób podawało w wątpliwość to, czy przeciwniczka Polki jest kobietą. Co czuła wówczas Julia? "Podchodziliśmy do tego czysto sportowo. Wiesz, w naszej dyscyplinie bardzo dużo osób nie wygląda na kobiety" - mówi teraz w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

"A Hinduski? Niektóre z nich mają normalnie wąsy! Wiedzieliśmy, że Lin Yu-ting i Algierka z wyższej kategorii wagowej zostały zdyskwalifikowane na mistrzostwach świata i że są zawieszone w innej federacji. Słyszeliśmy o kontrowersjach, ale co mogliśmy z tym zrobić? Po prostu idziesz i boksujesz" - tłumaczy.

Lin Yu-ting "odda" olimpijskie złoto Julii Szeremecie? Jest komentarz Polki

Ostatecznie, jak wiadomo, Julia Szeremeta przegrała pojedynek z Lin Yu-ting i wróciła do Polski ze srebrnym medalem olimpijskim. Czy w jej odczuciu Tajwanka rzeczywiście biła się w ringu jak mężczyzna? "Dużo zależy od tego, kto, jaki ma styl boksowania. Ona nie stała mocno na pozycji, w miejscu, bardziej pykała. Warunki fizyczne, o wiele dłuższy zasięg rąk - korzystała z tego. Przemieszczała się, schodziła, biła w tempo, kontrolowała. Siły ciosu nie czułam. Ale w walce działa adrenalina" - opowiada Hubertowi Kęsce.

Zdaje sobie sprawę, że mimo upływu czasu wciąż trwa dyskusja na temat tej walki. Atmosferę podgrzewa fakt, że Lin Yu-ting i Imane Khelif - zawodniczki, które w trakcie igrzysk wywołały tak dużo kontrowersji i mocny ideologiczny spór - po Paryżu już w ogóle nigdzie nie startowały.

Tajwanka miała pojawić się na mistrzostwach świata, lecz do tego nie doszło. Jej zespół tłumaczył, że wysłali do World Boxing konieczne wyniki jej badań określające płeć chromosomalną, lecz rzekomo nie dostali odpowiedzi.

Badania trzeba było przedstawić na miejscu. Tak w ogóle, gdzieś wypowiadała się lekarka czy lekarz - ktoś, kto badał Yu-ting i Khelif w New Delhi. Chodzi o te testy, po których zostały zawieszone przez IBA

Co jeszcze o sprawie sądzi Julia? Podejrzanym jest dla niej fakt, że inne zawodniczki walczą na turniejach, a Imane Khelif i Lin Yu-ting jakoś nie. "Nie znam się na poziomach testosteronu, chromosomach, nie śledzę tego, nie interesuję się tym i nie jestem w stanie za bardzo wypowiadać się na ten temat. Ale słyszę jakieś rzeczy od dziennikarzy, trenera i wydaje mi się, że w tej sprawie raczej jest coś nie tak. (...) Były zawieszone, nie startowały i po igrzyskach dalej nigdzie nie startują. Kombinowali, omijali badania…" - mówi.

Temat ciągle do niej wraca i niemal na każdym kroku ktoś pyta ją, czy w końcu ma już to olimpijskie złoto. Czy realnym jest odebranie po czasie krążka Tajwance i przyznanie go Polce, przy zielonym stoliku? "Nasz szef mówi, że się za tę sprawę wezmą, że będzie walczyć o tamten złoty medal" - wyjawia.

Lecz triumf osiągnięty w takich okolicznościach raczej Szeremety by nie zadowolił. Co prawda mogłaby szczycić się złotym medalem olimpijskim, a to przecież marzenie chyba każdego sportowca, lecz nie byłoby przy tym wygranej walki, tych emocji i możliwości odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego.

"Przegrałam tamten pojedynek. Jakbym miała walczyć z Lin Yu-ting jeszcze raz, to też bym walczyła. Wyszłabym do niej i chciała wygrać. W taki sposób mogę zdobyć złoty medal. Usłyszeć, że wygrałam turniej po półtora roku od finału, to co innego. Na pewno aż tak by mnie to nie satysfakcjonowało" - sama podsumowuje.

Julia Szeremeta: Wsparcie stypendialne, zwłaszcza młodego zawodnika, trzyma go przy sporcie Polsat Sport

Lin Yu-ting i Julia Szeremeta MOHD RASFAN AFP

Lin Yu-ting (z lewej) pokonała Julię Szeremetę w walce o złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu MOHD RASFAN / AFP AFP

Julia Szeremeta Krzysztof Radzki East News