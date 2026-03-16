Gala KnockOut Boxing Night 44 w Jastrzębiu-Zdroju przyniosła wspaniałe dla Polski rozstrzygnięcie. Laura Grzyb pewnie i przekonująco zwyciężyła nad Simamkele Tuntsheni z Republiki Południowej Afryki, dzięki czemu sięgnęła po pas mistrzowski IBO w wadze superkoguciej. A to wszystko przy wsparciu i głośnym aplauzie kibiców. Walka trwała pełne dziesięć dwuminutowych rund, a sędziowie nie mieli trudnego zadania przy konsultowaniu werdyktu. Dominacja Polki była bowiem bezsprzeczna i widoczna gołym okiem. Po wszystkim nowa mistrzyni opublikowała w mediach społecznościowych wpis.

Laura Grzyb mistrzynią świata. Tak wspiera ją partner

Świetnie poprowadzoną walką zakończoną sukcesem Laura Grzyb zamknęła usta krytykom i pokazała, że w swojej kategorii jest najlepsza. I właśnie do tego odnosi się jej najnowszy, opublikowany już po walce, wpis w mediach społecznościowych. Udostępniła swoje zdjęcie z pasami i wydała krótki komunikat.

Rozwiń

Wielkim wsparciem i w życiu codziennym i w sporcie jest dla niej partner, Michał Hawro. To postać dobrze znana kibicom. Swego czasu trenował piłkę nożną, lecz ostatecznie - po obejrzeniu walki, w której Mamed Chalidow znokautował Daniela Acacio na gali w 2009 roku, zdobywając pas międzynarodowego mistrza KSW w wadze półciężkiej - zawodnicze losy związał ze sportami walki. Hawro mierzy się w MMA, a równocześnie jest fanem boksu. Deklaruje, że kiedyś chciałby przejść na zawodowstwo właśnie w boksie.

Laura Grzyb jest nie tylko jego miłością, ale i sparingpartnerką. Po przekonującej wygranej na gali KnockOut Boxing Night 44 w Jastrzębiu-Zdroju świeżo upieczona mistrzyni świata opublikowała nagranie, na którym zarejestrowała Hawro, który szedł do domu obładowany jej pasami. "Misja wykonana" - oświadczył do kamery, nie kryjąc zadowolenia i dumy.

Zakochani od czasu do czasu publikują w sieci wspólne zdjęcia. Najświeższym z nich pochwalili się na początku marca. Wcześniej były ujęcia z restauracji, spod bożonarodzeniowej choinki oraz z jednego z publicznych wyjść.

Rozwiń

Laura Grzyb z mistrzowskim pasem

Laura Grzyb

Walka Laura Grzyb vs. Simamkele Tuntsheni

Julia Szeremeta: Wsparcie stypendialne, zwłaszcza młodego zawodnika, trzyma go przy sporcie Polsat Sport