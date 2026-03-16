A jednak, Polka nową mistrzynią świata. Oto kim jest jej partner, kibice go znają

Katarzyna Pociecha

Nie wszyscy wierzyli, a jednak jest wielki sukces. Laura Grzyb, po zwycięstwie nad Simamkele Tuntsheni, została nową mistrzynią świata w wadze superkoguciej. Po wszystkim opublikowała wpis, w którym zwróciła się do krytyków. Udostępniła również nagranie z ukochanym. Jej życiowy partner to człowiek znany polskim kibicom sportów walki.

Laura Grzyb
Laura GrzybJAKUB KOFLUK/FOTONEWSNewspix.pl

Gala KnockOut Boxing Night 44 w Jastrzębiu-Zdroju przyniosła wspaniałe dla Polski rozstrzygnięcie. Laura Grzyb pewnie i przekonująco zwyciężyła nad Simamkele Tuntsheni z Republiki Południowej Afryki, dzięki czemu sięgnęła po pas mistrzowski IBO w wadze superkoguciej. A to wszystko przy wsparciu i głośnym aplauzie kibiców. Walka trwała pełne dziesięć dwuminutowych rund, a sędziowie nie mieli trudnego zadania przy konsultowaniu werdyktu. Dominacja Polki była bowiem bezsprzeczna i widoczna gołym okiem. Po wszystkim nowa mistrzyni opublikowała w mediach społecznościowych wpis.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Media alarmują ws. długów w firmie Lewandowskiego. Reakcja piłkarza

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Laura Grzyb mistrzynią świata. Tak wspiera ją partner

    Świetnie poprowadzoną walką zakończoną sukcesem Laura Grzyb zamknęła usta krytykom i pokazała, że w swojej kategorii jest najlepsza. I właśnie do tego odnosi się jej najnowszy, opublikowany już po walce, wpis w mediach społecznościowych. Udostępniła swoje zdjęcie z pasami i wydała krótki komunikat.

    Wielkim wsparciem i w życiu codziennym i w sporcie jest dla niej partner, Michał Hawro. To postać dobrze znana kibicom. Swego czasu trenował piłkę nożną, lecz ostatecznie - po obejrzeniu walki, w której Mamed Chalidow znokautował Daniela Acacio na gali w 2009 roku, zdobywając pas międzynarodowego mistrza KSW w wadze półciężkiej - zawodnicze losy związał ze sportami walki. Hawro mierzy się w MMA, a równocześnie jest fanem boksu. Deklaruje, że kiedyś chciałby przejść na zawodowstwo właśnie w boksie.

    Laura Grzyb jest nie tylko jego miłością, ale i sparingpartnerką. Po przekonującej wygranej na gali KnockOut Boxing Night 44 w Jastrzębiu-Zdroju świeżo upieczona mistrzyni świata opublikowała nagranie, na którym zarejestrowała Hawro, który szedł do domu obładowany jej pasami. "Misja wykonana" - oświadczył do kamery, nie kryjąc zadowolenia i dumy.

    Zakochani od czasu do czasu publikują w sieci wspólne zdjęcia. Najświeższym z nich pochwalili się na początku marca. Wcześniej były ujęcia z restauracji, spod bożonarodzeniowej choinki oraz z jednego z publicznych wyjść.

    Zobacz również:

    Aryna Sabalenka, Georgios Frangulis, Indian Wells 2026
    Tenis

    Narzeczony Sabalenki ogłasza decyzję ws. związku. To musiało się tak skończyć

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Zwyciężczyni walki bokserskiej trzyma podniesioną przez sędziego rękę, szeroko się uśmiecha i ma na sobie czapkę oraz pas mistrzowski IBO na ramionach; obok stoi kobieta z identyfikatorem organizatora.
    Laura Grzyb z mistrzowskim pasemSebastian SienkiewiczNewspix.pl
    kobieta o ciemnych włosach i niebieskich oczach siedzi na żółtej sofie, ubrana w beżową kurtkę, w tle jasno oświetlone wnętrze z dużymi oknami i zieloną rośliną
    Laura GrzybWojciech OlkusnikEast News
    dwie kobiety walczące w ringu bokserskim, jedna z nich w czerwonych spodenkach wyprowadza cios prawą ręką w kierunku głowy przeciwniczki w czarnym stroju
    Walka Laura Grzyb vs. Simamkele TuntsheniSebastian SienkiewiczNewspix.pl
    Julia Szeremeta: Wsparcie stypendialne, zwłaszcza młodego zawodnika, trzyma go przy sporciePolsat Sport
