Partner merytoryczny: Eleven Sports

52-letni "Mike Tyson" nokautuje po ponad 26 latach. Szaleństwo, wyzwał Usyka

Artur Gac

Artur Gac

To jest tak niewiarygodna historia, że niektórym aż trudno w nią uwierzyć. Czy można mieć 52 lata, wrócić na ring po ponad 26 latach, wygrać przed czasem i nadal nie mieć na koncie żadnej porażki? Ike Ibeabuchi to jeden z najbardziej zmarnowanych talentów w historii boksu. Od razu dodajmy: na własne życzenie. Nazywany "nigeryjskim Mikiem Tysonem" weteran, gdy był o włos od największych walk, na lata trafił za kratki. Teraz pokonał rodaka Idrisa Afinniego i rzucił rękawicę... Ołeksandrowi Usykowi.

Ike Ibeabuchi (z lewej) wygrał przed czasem z 40-letnim rodakiem. Rzucenie rękawic Ołeksandrowi Usykowi brzmi jak mrzonka, ale historia 52-latka jest niebywała
Ike Ibeabuchi (z lewej) wygrał przed czasem z 40-letnim rodakiem. Rzucenie rękawic Ołeksandrowi Usykowi brzmi jak mrzonka, ale historia 52-latka jest niebywałaFOTO OLIMPIK/NurPhoto/NurPhoto via AFP / Youtube/@WarriorswayLCPUSTE

Dowodów na klasę, jaką w ringu prezentował Ike Ibeabuchi, jest bez liku. By nie mnożyć przykładów, można przywołać jeden, bardzo wymierny ciąg zdarzeń z przełomu wieków. 20 marca 1999 roku "Prezydent", bo oficjalnie taki pseudonim ringowy nosił Nigeryjczyk, już w 5. rundzie rozprawił się przez techniczny nokaut z Chrisem Byrdem. Tenże Amerykanin, doskonale znany Polakom z dyskusyjnie wygranej na punkty walki z Andrzejem Gołotą (dzięki temu tytuł MŚ federacji IBF pozostał w jego posiadaniu), rok później po raz pierwszy w karierze cieszył się z tytułu mistrza świata.

Ike Ibeabuchi chce Usyka. As, który na zawsze pozostanie niespełniony

Wówczas pokonał wielkiego Witalija Kliczkę, który poddał pojedynek z powodu kontuzji barku, odbierając mu tytuł organizacji WBO w wadze ciężkiej.

Zobacz również:

Lin Yu-ting po tym, jak zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu, jest wielką bohaterką na Tajwanie
Boks

Wyciekł intymny szczegół z życia Lin Yu-ting. Mężczyzna w tarapatach. "Wpadła we wściekłość"

    To tylko pokazuje, że Ibeabuchi miał "papiery" do wielkiego boksu, a po pokonaniu wspomnianego Byrda, a wcześniej Davida Tuy, sam znajdował się o włos od pojedynku o mistrzowski pas. Miał jednak także "talent" do pakowania się w tarapaty, a karierę przetrącił sobie na dobre, gdy został skazany m.in. za usiłowanie napaści seksualnej. Na wolność wyszedł w listopadzie 2015 roku, ale tylko na chwilę, bo naruszył przepisy zwolnienia warunkowego i znów wylądował w areszcie. To sprawiło, że mury więzienne na dobre opuścił 23 września 2020 roku.

    Walka, którą stoczył kilka dni temu, była pierwszą od czasu starcia z Byrdem. Rezydujący w Stanach Zjednoczonych weteran wrócił z nieskazitelnym bilansem pojedynków, który jeszcze bardziej wyśrubował (21-0, 16 KO) w starciu z rodakiem, 40-letnim Idrisem Afinnim (18-9-2, 15 KO), obrzydzając mu dalsze boksowanie po trzeciej rundzie. Wcześniej zasypał go gradem ciosów.

    Niebywałe, ale pod względem siłowym wciąż robił wrażenie, mimo 52 lat na karku. Gdy zadawał haki na tułów, widać było w nich moc. Oczywiście czasu nie da się oszukać i deficyty w dynamice są już widoczne adekwatnie do wieku. Mimo wszystko prosto z ringu z Lagos w Nigerii niepokonany Ibeabuchi wywołał do pojedynku... Ołeksandra Usyka, czyli obecnego giganta wagi ciężkiej.

    Chcę walczyć z mistrzem Usykiem. Mam bilans 21-0, 16 nokautów, więc dlaczego on nie może walczyć ze mną? Wcześniej byłem w pierwszej dziesiątce. Jeśli Usyk będzie chciał, będę walczył. Ja uwielbiam walczyć. Chcę go, zanim minie mój czas
    obwieścił weteran.

    Zobacz również:

    Lin Yu-ting po tym, jak zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu, jest wielką bohaterką na Tajwanie
    Boks

    Wyciekł intymny szczegół z życia Lin Yu-ting. Mężczyzna w tarapatach. "Wpadła we wściekłość"

    Nie ma wątpliwości, że to pragnienie pozostanie w sferze marzeń. Usyk pokonuje wszystkich najlepszych w ich optymalnych momentach karier. A poza tym przed Ukraińcem są już inne zobowiązania oraz zapowiadana perspektywa rychłego odejścia na sportową emeryturę.

    Analiza Jakuba Bednaruka: Najciekawsze akcje wtorkowych meczów MŚ siatkarek. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Dwóch bokserów walczących na ringu otoczonych przez publiczność, jeden z zawodników uderza, a drugi przyjmuje pozycję obronną, scena dynamiczna, tłem jest tłum widzów obserwujących pojedynek.
    Ołeksandr Usyk tu w walce z Danielem DuboisemFoto OlimpikAFP
    Bokser w pomarańczowej koszulce ćwiczy uderzenia, ma na dłoniach jasnożółte rękawice bokserskie, a w tle znajduje się niebieskie, rozmyte światło.
    Ołeksandr UsykFAYEZ NURELDINEAFP
    Bokser trafiany prawym prostym w twarz podczas walki, rozpryskujący się pot ukazuje siłę uderzenia, napięte mięśnie i skupienie.
    To ujęcie mówi wszystko. Ołeksandr Usyk potrafi wstrząsnąć nawet takimi gigantami, jak Daniel DuboisADRIAN DENNISAFP
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja