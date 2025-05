- Jest taka dewiza federacji WBC, która brzmi następująco: "Moje serce jest złote, a moja krew jest zielona" ("My blood is green, my heart is gold" - przyp.). Ja się z tym hasłem bardzo utożsamiam i jak najbardziej potwierdzam. Kiedy będąc w Hamburgu dowiedziałem się, że może wydarzyć się taka walka, bardzo się ucieszyłem. Samo spotkanie z prezydentem WBC Mauricio Sulaimanem zawsze jest dla mnie wielkim zaszczytem - odparł Włodarczyk, a wypowiadając te słowa wpatrywał się w główne trofeum, które w oryginalnej wersji już dotarło do Polski.