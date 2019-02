Zaawansowane negocjacje pomiędzy Eddie Hearnem a Giennadijem Gołowkinem (38-1-1, 34 KO) odnośnie występów Kazacha na platformie DAZN trwają. Okazuje się, że były już zunifikowany mistrz świata wagi średniej za dwie walki otrzymałby olbrzymie pieniądze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kownacki nokautuje Washingtona! Kto następny? Wideo INTERIA.TV

"GGG" przegrał w połowie września rewanż z Saulem Alvarezem (51-1-2, 35 KO), choć dla wielu wygrał obie potyczki. Na pewno jednak Canelo w drugim pojedynku zaboksował dużo lepiej niż w pierwszym. Meksykanin już wcześniej podpisał umowę na jedenaście walk na platformie DAZN. Dostanie za to aż 365 milionów dolarów! W pierwszej, w połowie grudnia, zdemolował w niecałe trzy rundy Rocky'ego Fieldinga, a w drugiej - 4 maja, skrzyżuje rękawice z Danielem Jacobsem (35-2, 29 KO) w unifikacji pasów IBF/WBA/WBC wagi średniej. Jeszcze do niedawna wszystkie trzy tytuły należały właśnie go Gołowkina.



Kazach negocjuje z projektem PBC firmowanym przez Ala Haymona i właśnie z Hearnem i jego galami na platformie DAZN. Brytyjski promotor miał mu podobno zaoferować za dwie walki na DAZN aż 42 miliony dolarów! Gołowkin miałby powrócić na przełomie maja i czerwca - prawdopodobnie w konfrontacji z Demetriusem Andrade (27-0, 17 KO), championem WBO, a potem wyjść do trzeciej walki z Canelo o wszystkie cztery pasy wagi średniej, o ile ten oczywiście upora się w maju z Jacobsem.