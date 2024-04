Deontay Wilder zestawiony z Zhileiem Zhangiem. Kibice nie mogą się doczekać hitu

Jarrel Miller stawia na zwycięstwo Zhanga. Chińczyk ma więcej argumentów od Wildera?

- Zhang to wygra, znokautuje według mnie Wildera. On trenuje w Nowym Jorku, niedawno z nim sparowałem i wiem co mówię. To duży, silny i wytrzymały facet. Każdy, z kim dotąd się mierzył, był albo zraniony, albo liczony. Nawet ci, którzy go pokonali. Wiemy, że Wilder nie jest najbardziej odpornym zawodnikiem na ciosy. Jeśli więc Zhang go trafi, to wygra przed czasem - podkreślił Jarrel Miller.