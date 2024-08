28 sekund i nagły koniec. Brutalny nokaut na Fame MMA, sędzia natychmiast interweniował

Błyskawicznie zakończyła się walka na Fame MMA 22 pomiędzy Maciejem "Kierasem" Bandurskim i Dawidem "Crazy" Załęckim. Zaledwie po 28 sekund od rozpoczęcia sędzia musiał zakończyć starcie, po brutalnym nokaucie na Bandurskim. Załęcki trafił niemal idealnie i błyskawicznie mógł wznieść ręce do góry, tym samym dopisując do swojego konta trzecie zwycięstwo we freak fightach.