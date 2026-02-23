21-letni Rosjanin "odgraża się" Usykowi, ależ słowa z Moskwy. "Potrzeba czasu"
Mistrz świata "wyklętej" federacji IBA nie śledzi na bieżąco boksu zawodowego, ale wierzy, że w przyszłości mógłby wygrać z niepokonanym Ołeksandrem Usykiem. Zaledwie 21-letni Rosjanin skupia się teraz głównie na pojedynkach amatorskich i planuje kontynuować tę ścieżkę do igrzysk olimpijskich w Los Angeles. Dopiero po nich zamierza przejść w pełni na zawodowstwo i walczyć z czołówką. Dojście do walki z 39-letnim czempionem z Ukrainy to jednak sportowe science-fiction.
Dawid Surow w grudniu 2025 roku został mistrzem świata w wadze super ciężkiej (powyżej 92 kilogramów) w federacji IBA, zarządzanej przez Umara Kremlowa nazywanego "człowiekiem Putina", która w 2023 r. straciła status uznania jako organu zarządzającego boksem amatorskim. Cały czas istnieje, choć jej ranga znacznie spadła.
Surow ma dopiero 21 lat, mieszka w Moskwie. Podczas wspomnianego czempionatu pokonał Armana Machanowa, Mahammada Abdullajewa, Merzakira Koszaliewa, Ariiteę Putoę i Dimitrije Milicia. 30 stycznia zadebiutował na zawodowym ringu, ale wiktoria po sześciurundowej batalii z Dominikańczykiem Luisem Alcantarą Guerrero nie przyniesie mu na razie wielkich pojedynków.
Sam pięściarz też nie chce porywać się z motyką na słońce.
- Nie czuję żadnej presji. Po prostu trenuję i wykonuję swoją pracę. Myślę, że poprzeczka powinna być stopniowo zwiększana. Po siódmej, ósmej lub dziesiątej walce (zawodowej - red.) można walczyć z kimś z czołowej piętnastki rankingu - powiedział portalowi championat.com.
W tej chwili nacisk kładę się na karierę amatorską. Chciałbym poczekać do igrzysk olimpijskich i dopiero wtedy w pełni przejść do zawodowstwa. Złoto olimpijskie czy mistrzostwo? Oba
21-latek mówi o walce z Usykiem. "Jestem w stanie go pokonać"
Jak widać, w dalszej perspektywie mierzy wysoko. Uważa, że w przyszłości byłby w stanie pokonać samego... Ołeksandra Usyka, który jeszcze przecież nie poniósł żadnej porażki.
- Nie śledzę zbytnio boksu zawodowego, nawet w mojej kategorii wagowej, więc trudno powiedzieć, kto mógłby się równać z Usykiem. Czy byłbym w stanie z nim konkurować? Tak, myślę, że jestem w stanie go pokonać, tylko potrzeba czasu. Słyszałem też o Itaumie, ale nie śledziłem jego poczynań - zakończył.
W amatorskim boksie od 2023 r. wykręcił bilans 29-2 (7 KO).