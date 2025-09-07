Niedziela to czwarty dzień rywalizacji w mistrzostwach świata federacji World Boxing, dzięki której boks ma szansę zostać w Los Angeles dyscypliną olimpijską. I właśnie start w Kalifornii jest celem Nikolasa Pawlika, 20-latka, który może i nie imponuje warunkami fizycznymi, ale powinien imponować szybkością i taktyką.

W Liverpoolu debiutował w tak wielkiej imprezie seniorskiej, choć w tym roku wystąpił już w Pucharach Świata w Foz du Iguacu i Warszawie. W Brazylii przekonał się, ile ważą ciosy doświadczonego rywala, bo takim był mistrz świata z 2019 roku Uzbek Mirazizbek Mirzaksaliłow.

W Liverpoolu dostał w 1/16 finału też rywala z Azji, ale nie tak doświadczonego. Chińczyk Chuang Liu rok temu starał się o wyjazd na igrzyska do Paryża, w Bangkoku zabrakło mu jednego zwycięstwa. A później wygrał międzynarodowy turniej w Ułan Bator, po czym nie pokazywał się w międzynarodowej rywalizacji.

W Anglii pokazał, że ma spory potencjał.

Mistrzostwa świata w boksie. Szybki koniec turnieju dla Nikolasa Pawlika

Pawlik odnosił sukcesy w kategoriach młodzieżowych, boksu seniorskiego wciąż się musi uczyć. W kadrze Grzegorza Proksy był pewniakiem do miejsca w kategorii 55 kg na Liverpool. Gdy tylko zaczął walkę z Chińczykiem, dość wyraźnie było widać, że rywal jest wyższy, ma zdecydowanie większy zasięg ramion.

I trafiał Polaka z dystansu, nie pozwalał go skracać. Nasz zawodnik polował na uderzenia lewą ręką, ale Liu dobrze balansował. Jego nagłe strzały dawały efekty: były widoczne dla pięciu arbitrów. I nie dziwiło, że na ich kartach pojawiło się 10:9.

Nikolas Pawlik Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP

Pawlik potrzebował jakiejś zmiany: skracania dystansu, seryjnego ostrzeliwania głowy rywala, nawet kosztem jakiegoś ryzyka. Znacząco jednak nie zmienił taktyki, a to nie wróżyło niczego dobrego. Chińczyk zaś obniżał ciosy, uderzał w korpus, wciąż ta jego przewaga zasięgu była bardzo widoczna. Zryw Polaka w ostatniej minucie na niewiele się zdał, znów wszyscy sędziowie uznali, że rundę wygrał Azjata.

W takiej samej sytuacji był w czwartek wieczorem Adam Tutak, też przegrywał po dwóch rundach i potrzebował cudu w trzeciej. W jego przypadku on nastąpił, wygrał przed czasem. Pawlik te ostatnie trzy minuty boksował lepiej, zapewne najlepiej w całej walce. Co z tego, skoro marokański arbiter ringowy odebrał mu po minucie punkt za schodzenie głową poniżej pasa przeciwnika. Cud już nie nastąpił, sędziowie znów orzekli 10:9 dla Liu. A całą walkę Chińczyk wygrał 30:26.

W niedzielę do ringu wejdzie jeszcze czworo reprezentantów Polski: Julia Szeremeta (godz. 19) i Barbara Marcinkowska (godz. 20) wśród pań oraz Nikodem Kozak (godz. 14.45) i Bartłomiej Roskowicz (godz. 22.30) wśród panów.

Grzegorz Proksa Michał Dubiel Reporter

