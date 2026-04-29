19-letni Polak demoluje jak Gołota. Niepokonany bokser rozbity, co za walka

Fabian Urbański już zapisał się w historii polskiego boksu. W grudniu 2023 roku w Erywaniu jako pierwszy rodzimy bokser został mistrzem świata kadetów w kategorii do 70 kg. Później poszedł w ślady Andrzeja Gołoty, zostając pierwszym polskim mistrzem Europy juniorów (kat. 80kg) od czasu późniejszej legendy wagi ciężkiej - po 39 latach! W obliczu tych wyczynów 5 tytułów mistrza Polski jest tylko drobnym potwierdzeniem jego klasy sportowej.

Fabian Urbański brylantem polskiego boksu. Zjawiskowy talent wygrywa

Od tego sezonu wychowanek i zawodnik klubu BKS Skorpion Szczecin jest już pełnoprawnym seniorem, a więc poprzeczka poszła naturalnie dużo wyżej. Ściągnął kask i nie rezygnując z kolejnych skalpów w swoich grupach wiekowych, zaczął także mierzyć się z mężczyznami. Jedną z platform, na której może pokazać się szerszej publiczności, są rozgrywki Polskiej Ligi Boksu.

W nich nastolatek startuje w barwach klubu CKB Potężnie Ciechocinek. I wczoraj wszyscy zacierali ręce, bo Urbański stanął przed wielkim testem. Jego zespół zmierzył się z Imperium Boxing Wałbrzych, który w składzie ma Petro Lakockiego. 26-letni Ukrainiec dotąd dzielił i rządził w naszych rozgrywkach w kategorii 80 kg. Do pojedynku przystępował z bilansem 15 zwycięstw i żadną porażką. Na tym tle doświadczenie młodszego o siedem lat Fabiana wyglądało skromnie, bo w reaktywowanych dwa lata temu rozgrywkach stoczył tylko trzy pojedynki (wszystkie wygrał).

Za Lakockim przemawiało także doświadczenie z ringów zawodowych, gdzie stoczył już dziewięć walk, w tym cztery wygrane. Nokautował takich pięściarzy, jak boksującego niedawno o pas mistrza Europy Mateusza Tryca, przed czasem odprawił Przemysława Gorgonia, a dla nieprzeciętnie wyszkolonego Pawła Stępnia był równym rywalem.

Tymczasem w starciu z 19-letnim Urbańskim został całkowicie obnażony. Polak zaboksował wspaniale, tak jakby to on był weteranem. A gdy poczuł luz, momentami wprost bawił się z Lakockim, a gdy przyspieszał z serią szybkich ciosów, ręce same składały się do oklasków. Efekt? Nasz zawodnik wygrał z faworyzowanym przez niektórych przeciwnikiem do jednej bramki, werdyktem 3-0.

- Fabian walczył z obecnie najlepszym zawodnikiem w Polskiej Lidze Boksu w kategorii półciężkiej. Najlepszym był do dzisiaj. Nic Petro nie umniejszając, bo bardzo go szanuję, podobnie jak jego trenera, jednak na jego tle Fabian pokazał boks na wysokim poziomie - raduje się w rozmowie z Interią Patryk Tkaczyk, jeden z trzech trenerów zawodnika w Szczecinie, do spółki z Karolem Chabrosem i Marcinem Stankiewiczem.

- Jeszcze raz powtórzę: ja takiego talentu na polskiej ziemi dotąd nie widziałem! Oczywiście to jest początek drogi Fabiana Urbańskiego, ale na tym etapie ta łatwość, z jaką radzi sobie z silniejszymi, agresywnymi i mocno bijącymi zawodnikami, to jest chapeau bas - pokłonił się były pięściarz Maciej Miszkiń, komentujący walkę na antenie TVP Sport.

Tutaj przypomnijmy tę niespotykaną reakcję Gołoty, który po sukcesie Urbańskiego w mistrzostwach Europy wysłał dziennikarzowi Interii filmik. A w nim była mowa o "następcy Gołoty".

- To jest chłopak "awantura"! Popatrz, jak on fajnie boksuje. To był finał? Doprowadził do trzech liczeń Gruzina, a sędzia spokojnie mógł tę walkę nawet przerwać. Do tego mańkut. Dobrze to wygląda, "awantura". Niech nigdy się nie poddaje, trzeba walczyć i iść do przodu. Boks jest dla wytrwałych - mówił "Andrew".

W reakcji Fabiański, w rozmowie z Interią, nie krył ogromnego zaskoczenia, że wpadł w oko takiej osobistości tego sportu. - Jestem w szoku. Naprawdę pan Andrzej zwrócił na mnie jakąś tam uwagę? Bardzo się z tego cieszę. Trochę mnie pan zaskoczył. Jak mało rzeczy mnie już zaskakuje, tak ta mnie zaskoczyła - ogromnie ucieszył się nastolatek.

Fabian Urbański odniósł niezwykle cenne zwycięstwo

Andrzej Gołota AFP

