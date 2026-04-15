37-letni Tyson Fury na wielkiej gali w Londynie zrzucił rdzę, w powrotnej walce praktycznie do jednej bramki, po ledwie kilkuminutowych kłopotach, pokonał silnego jak tur, ale pod względem bokserskiego wyszkolenia surowego jak drewno Arsłanbeka Machmudowa i... No właśnie, i co?

Fury odbił się do Joshuy. Wtedy doskoczył jego 14-letni syn Prince

Samozwańczy "Król Cyganów" w ostatnich latach nie tylko boksersko nadawał ton wadze ciężkiej, ale w równym (a może większym stopniu) uwagę ogniskował swoim niepodrabialnym zachowaniem. Nieraz bywało śmiesznie, bo w swoim słowotoku potrafił w zabawny sposób wywołać salwy śmiechu, ale wielokrotnie wypowiadał się w sposób skandaliczny. Miał coś takiego, jak Mike Tyson, który swoją przeraźliwością wielu rywali pokonywał mentalnie zanim zdołali wejść do ringu.

Potężnie zbudowany Anglik okrutnie wybił sobie zęby na Ołeksandrze Usyku. Na tym "brzydkim króliku" - tak nazywał Ukraińca, który rozmiarem miał do niego nie przystawać, a unikalne wyszkolenie i tak miało obrócić się w popiół w konfrontacji z prawdziwym ciężkim. A było dokładnie odwrotnie.

Według ustaleń Interii Usyk chciałby historię zaciętych starć z Furym domknąć trylogią. Także dlatego, że taki pojedynek znów niósłby za sobą gwarancję gigantycznych gaż, liczonych na głowę w dziesiątkach (a może setkach) milionów dolarów. Ten plan jest jednak obarczony ryzykiem, z kolei sam Tyson całym sobą zagiął parol na odwlekany przez lata bój z Anthonym Joshuą. Obaj są byłymi mistrzami świata, ale ta walka wciąż ma nieprawdopodobny potencjał, nie tylko na rynku brytyjskim, bowiem spotkałoby się dwóch wielkich i godnych siebie rodaków.

Jednak Fury i jego akolita, od kilku lat najpotężniejszy płatnik w boksie Turki Alalshikh, popełnili strategiczny błąd. Wykoncypowali sobie, że przechytrzą Joshuę, czyli tuż po werdykcie z Machmudowem wciągną go do ringu i ogłoszą walkę. Tymczasem na naszych oczach okazało się, że ten pojedynek wcale nie jest jeszcze dogadany. "AJ wykonał majstersztyk. Co wcale nie było łatwe, bo najwyraźniej liczono, że emocje go bardziej poniosą i przystempluje walkę. Ustawił się w pozycji negocjacyjnego asa, więc teraz płaćcie mu złotem" - napisałem w reakcji na portalu X.

Niespodziewane sceny miały miejsce za kulisami, właśnie w reakcji na to, jak postąpił były mistrz świata wagi ciężkiej. Szokujące jest jednak to, że brutalny atak słowem przeprowadził... 14-latek. Kto? Latorośl "Króla Cyganów", Prince Fury. Młodzian stanął przed kamerą kanału iFL TV i zaczął wymyślać Joshui.

- Joshua jest ci***. Nie chce walczyć. Jest tchórzem, po prostu. Słuchaj, słyszałem to w jego głosie, cholernie się trząsł. Słyszałeś to gó***? Odsunął się i całkowicie wycofał. „Nie wiem, o co chodzi. Jeśli chce walczyć, może walczyć. Prawdopodobnie straci twarz, ale zostawmy go w spokoju. Jeśli nie chce walczyć, to nie chce walczyć, mój tata się tym nie przejmuje" - atakował dzieciak.

A dziennikarza najwyraźniej zatkało, bo w pierwszym słowie reakcji stać go było tylko na zwrot: "niewiarygodne".

Na to wszystko poniosły się słowa jego mamy Paris, która z oddali krzyknęła: "czas iść spać", na co roześmiany nastolatek z uśmiechem na twarzy wypalił: "Jestem teraz od ciebie wyższy, nie możesz mi mówić, co mam robić". Po chwili spotkali się z panią Paris, którą poinformowano, co syn powiedział do kamery. "Lepiej się zachowuj" - zwróciła mu uwagę. To wywołało kolejną żartobliwą wymianę zdań, aż w końcu skutecznie odciągnęła syna od dalszego wywiadu.

Zdążył dodać, że w ślady ojca zamierza pójść także pod względem sportowym. - Nie chodzi o to, że chcę, ale o to, że zamierzam. Planuję to zrobić. Zostanę mistrzem świata wagi ciężkiej - obwieścił z ogromną pewnością siebie.

Prince Fury, syn Tysona Fury'ego youtube/iFL TV

Fury przygotowuje się do walki w wadze ciężkiej z Usykiem w Riyadzie