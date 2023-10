Martin Bakole sam był sobie winien, bo windując wagę ciała do aż 135,8 kg na własne życzenie spowodował, że eksperci zaczęli mieć wątpliwości. Najprościej było o opinię, że kongijski mocarz po macoszemu potraktował przygotowania, w związku z czym "na papierze" rosły szanse na zaskakujący przebieg pojedynku z 42-letnim Francuzem .

Martin Bakole "rozjechał" Carlosa Takama. Pokaz mocy faworyta

Okazało się jednak, że już wyboksowany rywal to nie ta para kapelusza, która mogłaby wystawić sowity rachunek Bakole, pięściarzowi numer dwa w rankingu WBA wagi ciężkiej, pomimo tak gigantycznej wagi ciała.

Martin Bakole ponad cztery lata temu zabawił się z Mariuszem Wachem, mając Polaka naprawdę blisko rzucenia na deski . Polskiego kolosa, słynącego z granitowej szczęki, która coraz bardziej się kruszyła, uratował sędzia ringowy, Robert Gortat. To wtedy wielu kibicom w naszym kraju przedstawił się pięściarz z Afryki, młodszy brat byłego mistrza świata w kategorii junior ciężkiej, Ilungi Makabu .

A w sobotę wiele z tego, co najlepiej potrafi, zaprezentował w Arabii Saudyjskiej . Już w pierwszej rundzie starcia z Takamem Bakole dał próbkę tego, jakie ma możliwości w swoim arsenale. Okazało się, że nawet jeśli jest otyły, z wielką łatwością "rzuca" ciosami . W każdym ze swobodnie zadawanych uderzeń, wyprowadzanych z luzu, widać było ogromną siłę. I choćby prawy krzyżowy sprawił, że weteran z Francji szybko nabrał respektu do faworyzowanego przeciwnika.

Końcem pojedynku zapachniało już w trzeciej rundzie , gdy promowany przez grupę Boxxer Kongijczyk wystrzelił lewym sierpowym . Takam był w poważnych opałach, ale zdołał wytrwać do końca tej odsłony.

Bakole już jednak poczuł, że ma przeciwnika na widelcu. I w czwartej rundzie jeszcze bardziej włączył bieg do przodu, a w pewnej chwili jakby zwrócił się do Takama, czemu nie chce podjąć walki. Gdy Francuz stanął mocniej na nogach i próbował postawić się Martinowi, ten wspaniale skarcił go lewym hakiem na wątrobę, którym zranił 42-latka. Można było podziwiać, że Takam w ogóle ustał na nogach, ale było pewne, że tej sytuacji już długo nie przetrwa.