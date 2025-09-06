Partner merytoryczny: Eleven Sports

10:9 u pięciu sędziów dla Polki z olimpijką z Tokio. Wielkie nerwy do samego końca

Andrzej Grupa

Dwa brązowe medale wywalczone w Pucharach Świata w Foz do Iguacu i Warszawie sprawiały, że Natalia Kuczewska może nie tyle była "z punktu" kandydatką do medalu mistrzostw świata w Liverpoolu, co jednak mocnym punktem kadry trenera Tomasza Dylaka. Losowanie w kategorii 51 kg miała ciężkie, ale walkę z Wenezuelką Irismar Del Valle Carodozo Rojas zaczęła znakomicie, u wszystkich arbitrów pierwszą rundę wygrała. A teraz musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co stało się po tych świetnych minutach.

Natalia Kuczewska w akcji
JACEK PRONDZYŃSKI/FOTOPYK & screen za Polsat Sport

Dwa pierwsze dni zmagań w mistrzostwach świata w Liverpoolu raczej dostarczyły więcej rozgoryczenia niż radości. Dwa zwycięstwa, nawet to efektowne Kingi Krówki już po 145 sekundach rywalizacji, ale i odwrócenie losów w wykonaniu Adama Tutaka - to mogło się podobać. Pięć porażek innych reprezentantów Polski - już nie.

Można się było jednak spodziewać, że ten bilans poprawi Natalia Kuczewska w jednej z lżejszych kategorii - 51 kg. Losowanie miała bardzo złe, ale niekoniecznie chodziło tu o 1/16 finału, gdzie wpadła na Irismar Del Valle Cardozo Rojas - Wenezuelkę, która cztery lata temu bez powodzenia walczyła w olimpijskich zmaganiach w Tokio, a później trochę wypadła z gry. Nie poszło jej także nieco ponad miesiąc temu w Copa America w Kolumbii. A jednak w Liverpoolu pokazała ogromne serce. I to docenili sędziowie.

    Mistrzostwa świata w Liverpoolu. Znakomita runda Natalii Kuczewskiej w kategorii 51 kg. A co z tą ostatnią?

    Po pierwszej rundzie ich starcia trudno było zakładać, że Polka może odpaść z rywalizacji. Zaczęła znakomicie, ale też tempo daj walki było imponujące. Kuczewska mocno trafiła rywalkę po 35 sekundach, później imponowała konsekwencją. Wenezuelka walczyła z odwróconej pozycji, ale jej uderzenia lewą ręką były blokowane. I do tego sędzia z Indii zwracał jej uwagę na trzymanie.

    - Koncert w wykonaniu Polki - ocenił te trzy minuty red. Andrzej Kostyra w Polsacie. A wszyscy arbitrzy stolikowi byli jednomyślni: 10:9 dla naszej zawodniczki.

    Federico Parra

    W drugiej rundzie było już jednak widać, że mocno chaotyczna, za to niezwykle żywiołowa pięściarka z Ameryki Południowej jest w stanie wytrzymać to tempo. Jej lewe proste i sierpowe zaczęły dochodzić celu, walka się wyrównała. I im bliżej było końca tej rundy, tym ona mogła zyskiwać w oczach sędziów. Gdyby trzech wskazało na Kuczewską, Polka byłaby już jedną nogą w 1/8 finału. A wskazało dwóch. Na trzech kartach było więc 19:19, na dwóch: 20:18 dla Polki.

      Decydowały więc ostatnie trzy minuty, 23-latka wyraźnie osłabła. To nie tak, że była dużo słabsza, niemniej aktywność Wenezuelki mogła robić wrażenie. I te jej lewe strzały, już teraz regularnie obijające głowę Polki. Wszyscy arbitrzy wskazali na Wenezuelkę. Wygrała walkę niejednogłośnie, 3:2. To jednak wystarczyło do awansu.

      Kuczewska zaś, choć w tym roku dwa razy walczyła w półfinałach Pucharu Świata, została z niczym.

      Adrian Kumor

      Carodozo Rojas stanie zaś przed wielkim wyzwaniem - o ćwierćfinał musi walczyć z Turczynką Buse Naz Çakıroğlu, największą gwiazdą w tej kategorii. To wicemistrzyni olimpijska z Tokio i Paryża.

      Wieczorem swój udział w Liverpoolu zacznie kolejnych dwoje reprezentantów Polski: Aneta Rygielska (60 kg) z Sanju Sanju z Indii oraz Paweł Brach (60 kg) z Johanem Aguero z Dominikany.

      Adrian Kumor
      Trener Tomasz Dylak o srebrnym medalu Julii Szeremety. WIDEOArtur GacINTERIA.TV

