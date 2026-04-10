Wkrótce na żywo
Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 11 kwietnia 2026 godz. 22:03
Tyson Fury, jeden z najbardziej charyzmatycznych mistrzów wagi ciężkiej, powraca na ring przed własną publicznością, aby zmierzyć się z potężnym Arslanbekiem Makhmudovem. Brytyjczyk, znany ze swojej niezwykłej mobilności i taktycznego sprytu, stanie przed trudnym zadaniem powstrzymania agresywnego „punchera”, który większość swoich pojedynków kończy efektownymi nokautami. Gala odbędzie się w sobotę, 11 kwietnia, na stadionie Tottenham Hotspur w Londynie, a wydarzenie to przyciąga uwagę fanów boksu z całego świata.