Na żywo
Prime MMA 17. Relacja na żywo
Karta walk:
Karta główna
Kamil „Taazy” Mataczyński vs. Paweł Tyburski (MMA, 10 sekund parteru)
Wawrzyniec Bartnik vs. Norman Parke (Boks, małe rękawice)
Jacek Murański vs. Rashid Azzaiev (Hooligan Style)
Krzysztof Ryta vs. Marcin Wrzosek (Boks, małe rękawice)
Finał turnieju kobiet (K-1, małe rękawice)
Natalia Magical vs. Karolina Porzucek (Boks, małe rękawice)
Dags & Ali vs. Aurelian „Cygański Furioza” Szczerba (Boks, małe rękawice)
Patryk „Robalini” Śliwa vs. Dawid „Wampirek” Baran (K-1, małe rękawice)
Wiolka & Hefka vs. Habbi Niki & Inezka (K-1, małe rękawice)
Paweł Jóźwiak vs. Łukasz „Lukas” Bielon (Boks, małe rękawice)
Karta wstępna
Krystian „Krizzly” Targosz vs. Patryk „Black Panther” Akinyeye (K-1, małe rękawice)
Karta wstępna
Krystian „Krizzly” Targosz vs. Patryk „Black Panther” Akinyeye (K-1, małe rękawice)
Milan Kaźmierczak vs. Arkadiusz „Starku” Star (Boks, małe rękawice)
Kacper „Polish Machine” Miklasz vs. Marcin Siwy (Boks, małe rękawice)
Błyskawiczna walka!
Spory chaos i tę walkę wygrywają Wiolka & Hefka
W kolejnej walce zmierzą się ze sobą Wiolka & Hefka oraz Habibi Niki & Inezka
Po walce Paweł Jóźwiak dodał, że to była jego ostatnia walka w freak fightach
Lukas pokonuje "Prezesa"!
Świetną serię ciosów wyprowadził Lukas i szybko na deski padł Jóźwiak. Chwilę później po mocnym prawym ponownie padł Jóźwiak. Ponownie świetnie zaatakował Bielon i sędzia przerwał walkę!
Obaj zawodnicy są już w oktagonie
W pierwszym starciu karty głównej Łukasz "Lukas" Bielon z Pawłem Jóźwiakiem
Rozpoczęło się oficjalne otwarcie gali Prime MMA 17
Siwy pokonuje Miklasza
Bardzo spokojnie w walkę weszli obaj zawodnicy. Ruszyli na siebie dopiero po minucie, ale Siwy nie trafił chyba żadnym ciosem. Natomiast chwilę później świetną serię na siatce wyprowadził Siwy i liczony był Miklasz. Po trzydziestu sekundach kolejny świetny lewy Siwego i po raz drugi liczony był "Polish Machine". Chwilę później seria na wątrobę i sędzia zakończył to starcie!
Pora na ostatnią walkę karty wstępnej, w której zmierzą się Kacper „Polish Machine” Miklasz oraz Marcin Siwy
Milan pokonuje Starka
Bardzo elektrycznie wszedł w to starcie Starku, z kolei pomimo gorszych warunków fizycznych lepiej wyglądał Milan. Po mocnej serii "zatańczył" Stark i już był liczony, jak się okazało było to ostatnie liczenie i Milan wygrywa przez TKO!
Błyskawicznie przechodzimy do kolejnej walki, w której zmierzą się ze sobą Milan Kaźmierczak oraz Arkadiusz "Starku" Stark
"Black Panther" wygrywa!
Zdecydowanie jako plan na walkę Krizzly obrał sobie niskie kopnięcia, które jednak na Akinyeye nie zrobiły wrażenia. Po chwili "Black Panther" wyprowadził świetny cios na kontrze, czym powalił Targosza. Ten już się nie podniósł i sędzia zakończył walkę!
W klatce pojawili się już Krystian "Krizzly" Targosz oraz Patryk "Black Panther" Akinyeye. To oznacza, że rozpoczynamy galę Prime MMA 17!
W dalszym ciągu trwa studio przed pierwszym starciem
Pierwsze trzy walki będą transmitowane na Youtubie. Natomiast karta główna będzie do oglądania na portalu Canal +
Niezwykle emocjonująco zapowiada się dzisiaj starcie aspirującego do UFC Wawrzynća Bartnika z byłym zawodnikiem UFC Normanem Parke
Witamy na relacji na żywo z gali Prime MMA 17. Swoje walki stoczą dzisiaj Kamil "Taazy" Mataczyński, Marcin Wrzosek, czy Jacek Murański