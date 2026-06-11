Prime MMA 17. Relacja na żywo

Bardzo spokojnie w walkę weszli obaj zawodnicy. Ruszyli na siebie dopiero po minucie, ale Siwy nie trafił chyba żadnym ciosem. Natomiast chwilę później świetną serię na siatce wyprowadził Siwy i liczony był Miklasz. Po trzydziestu sekundach kolejny świetny lewy Siwego i po raz drugi liczony był "Polish Machine". Chwilę później seria na wątrobę i sędzia zakończył to starcie!