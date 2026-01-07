Prime MMA 15. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 10 stycznia 2026 godz. 20:00Już 10 stycznia 2026 w Hali Sportowo-Widowiskowej w Puławach odbędzie się gorąco oczekiwana gala PRIME MMA 15: Merry Freakmess - jedno z największych freak-fightowych wydarzeń w Polsce w tym roku. W walce wieczoru zmierzą się medialni fighterzy, Kamil "Taazy" Mataczyński oraz Gabriel "Arab" Al-Sulwi. Oprócz nich na gali zobaczymy starcie Arkadiusza Tańculi i Rafała „Takefun” Górniaka. Na karcie znalazły się też kontrowersyjne zestawienia z udziałem internetowych osobowości jak Jaś Kapela vs Papjeż Polak czy Marianna Schreiber vs Lasuczita. Emocji nie zabraknie! Zapraszamy na relację na żywo.