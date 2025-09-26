Clash MMA 13. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 27 września 2025 godz. 19:00Clash MMA 13 odbędzie się 27 września 2025 roku w Czechach i już teraz budzi ogromne emocje wśród fanów freak fightów. Gala zapowiadana jest jako jedno z największych widowisk jesieni, łączących sportowe rywalizacje z elementami show, które od lat przyciągają tłumy przed ekrany i na trybuny. W karcie walk pojawią się głośne nazwiska, w tym Natań Marcoń oraz Marianna Schreiber, których występy wzbudzają szczególne zainteresowanie. Organizatorzy obiecują zróżnicowany fight card, gdzie nie zabraknie zarówno pojedynków gwiazd znanych z mediów, jak i starć zawodników prezentujących realne sportowe umiejętności. To wydarzenie, które ma szansę na nowo zdefiniować czeską scenę freak fight i przyciągnąć uwagę kibiców z całego regionu. Zapraszamy na relację na żywo.