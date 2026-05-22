Boks. Oleksandr Usyk - Rico Verhoeven. Relacja na żywo

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: sobota, 23 maja 2026 godz. 20:00

Już 23 maja w egipskiej Gizie dojdzie do jednego z najbardziej nietypowych pojedynków ostatnich lat. Niepokonany mistrz świata wagi ciężkiej Oleksandr Usyk zmierzy się z legendą kickboxingu Rico Verhoeven. Starcie pod piramidami budzi ogromne emocje, bo choć Ukrainiec jest wyraźnym faworytem, Holender imponuje warunkami fizycznymi i wieloletnią dominacją w GLORY. To będzie zderzenie dwóch światów - technicznego boksu i brutalnej siły kickboxingu. Zapraszamy na relację na żywo.
Dwóch mężczyzn stojących naprzeciw siebie twarzą w twarz, patrzących sobie prosto w oczy; jeden ubrany w zieloną kurtkę i czarny kapelusz, drugi w czarnym ubraniu, w tle osoba w okularach przeciwsłonecznych i kapeluszu.
Usyk - VerhoevenCARLOS JASSOAFP