Apoloniusz Tajner dla Interii: Bajcicak ogłosi swój sztab. Wierietielny chce pomagać z boku. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Pod koniec maja razem z sekretarzem generalnym PZN Janem Winkielem pojechaliśmy po trenera Bajcicaka na granicę ze Słowacją w Chyżnem. Tam go odebraliśmy i przyjechał na kilka dni do Polski. Uczestniczył w zgrupowaniu w Zakopanem, a na dwa dni przed końcem zgrupowania pojechał do Krakowa i wykonał badanie na obecność COVID. Otrzymał też nasz samochód służbowy, a potem wrócił na Słowację. We wtorek w Zakopanem rozpoczęło się kolejne zgrupowanie i trener Bajcicak wkrótce ogłosi ostateczny skład kadry. Aleksander Wierietielny deklaruje dalszą współpracę, że tak powiem z boku, mieszka w Poroninie dlatego zawodniczki między zgrupowaniami, które będą trenować w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem będą mogły liczyć na jego pomoc - mówi w rozmowie z Interią prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.