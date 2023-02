Do skandalicznej sytuacji doszło przed zawodami Pucharu Świata w Toblach . Ku zaskoczeniu wszystkich, wraz z zawodnikami przygotowującymi się do zmagań pod egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej ( FIS ) na trasie znajdowała się znana reprezentantka Rosji - Julija Stupak .

Rosjanka Julija Stupak na trasie Pucharu Świata. "To szokujące", "Prowokacja"

Obecność Rosjanki na trasie obiła się jednak szerokim echem. "To szokujące i niezgodne z regułami. Nie jest to dobre" - przyznał norweski narciarz Harald Oestberg Amundsen. "Jeśli to prawda, że chodziła po tracie podczas oficjalnego treningu, to prowokacja" - dodał na łamach portalu NRK Erik Roeste - członek zarządu FIS.