Zakaz dla rosyjskich sportowców. "Świat próbuje zniszczyć naszą flagę i hymn"

Jelena Wialbe, do której już dawno przylgnęła łatka "carycy Putina", po raz kolejny zabrała głos w sprawie ewentualnego przywrócenia rosyjskich sportowców do międzynarodowych startów. Prezes Rosyjskiej Federacji Biegów Narciarskich zapowiedziała, że... zabroni startu swoim zawodnikom, jeśli będą zmuszeni do występów w neutralnych barwach. Wialbe wysunęła zresztą wobec świata zarzuty ciężkiego kalibru.