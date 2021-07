Wypadek miał miejsce w piątek, w Szczyrbskim Jeziorze na Słowacji, gdzie Izabela Marcisz przebywała z innymi biegaczkami na zgrupowaniu kadry. O zdarzeniu poinformował prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Apoloniusz Tajner, dodając, że powrót zawodniczki do zdrowia może potrwać dłuższy okres.

Izabela Marcisz do zdrowia może wracać nawet kilka miesięcy

"Iza miała wypadek podczas piątkowego treningu na nartorolkach, zapętliła się przy odepchnięciu kijami, to ją zablokowało i poleciała na twarz. Z tego, co słyszałem, ma między innymi powybijane zęby i jej powrót do zdrowia może zająć nawet parę miesięcy. Być może nie oznacza to dla niej końca sezonu i myślę, że zobaczymy ją na igrzyskach w Pekinie, ale strata, jaką wywoła ten upadek, w znacznym stopniu odbije się na jej formie i rozwoju - powiedział Tajner.

Dwudziestojednoletnia zawodniczka została przetransportowana do Polski i w poniedziałek ma przejść operację.

