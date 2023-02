Nie milkną echa zaskakującego obrotu zdarzeń podczas sztafety Pucharu Świata. Choć to Niemki jako drugie dobiegły do mety, nie dane im było stanąć na podium. Zostały zdyskwalifikowane, ponieważ niemiecki sztab nie uniknął dość kuriozalnego, raczej niespotykanego na tym poziomie błędu. Zapomniał zgłosić istotnej zmiany i złamał przepisy. "Dziewczyny są zdruzgotane" - przyznaje trener Per Nilsson.