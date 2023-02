Wielki talent polskich biegów załamany. "Może taki upadek był mi potrzebny"

Skinder do tego sezonu, co roku zdobywała medale mistrzostw świata juniorów i młodzieżowców. Na koncie ma tytuł mistrzyni świata juniorek, a także srebrny medal tej imprezy. Była też wicemistrzynią świata młodzieżowców. Za każdym razem w sprincie, bo to jej specjalizacja.

W Planicy od początku nie czuła się dobrze na treningach. W eliminacjach przełożyło się to na wynik. Skinder zajęła dopiero 41. miejsce z dużą stratą - 20,15 sek. - do najszybszej w nich Jonny Sundling ze Szwecji.

- To nie jest mój najlepszy sezon, choć były małe przebłyski, które podnosiły mnie na duchu. To nie jest kwestia zmiany treningu, bo jestem zadowolona z planu treningowego, jaki mam. Byłam świetnie przygotowana na mistrzostwa świata młodzieżowców, ale na trzy dni przed startem złapała mnie choroba. Odpuściłam treningi. Nie poszłam zatem sprawdzonym systemem, który do tej pory najlepiej na mnie działał. Z tego względu nie brałam udziału w kolejnych zawodach, bo jak najlepiej chciałam się przygotować do startów w Planicy. I jak widać, nie wyszło. Muszę wziąć to na klatę - przyznała.