Wielka rywalka Kowalczyk wraca na scenę. Celem igrzyska w Mediolanie

Marit Bjoergen i Justyna Kowalczyk to duet, którego rywalizacją pasjonowała się cała sportowa Polska przed przynajmniej kilka lat. Norweżka w 2018 roku oficjalnie poinformowała, że kończy z zawodowym sportem, to samo zrobiła Polka. Jak się jednak okazuje, 44-letnia była wielka mistrzyni, wciąż jest głodna sukcesów sportowych, ale tym razem w roli trenerki. Bjoergen będzie bowiem asystentką w kadrze Norwegii w biegach narciarskich. Jej umowa obowiązuje do igrzysk olimpijskich we Włoszech.