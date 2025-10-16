Flora Dolci z pewnością nie tak wyobrażała sobie ostatnie chwile przed rozpoczęciem sezonu olimpijskiego. Francuska biegaczka narciarska podczas ostatnich mistrzostw świata zajęła dziewiąte miejsce i miała być jedną z liderek kadry narodowej na przyszłorocznych XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Niestety, na kilka tygodni przed inauguracją Pucharu Świata w biegach narciarskich Francuzka doznała niezwykle poważnego wypadku.

Róża Kozakowska: Mój stan był krytyczny Polsat Sport

Świętowanie urodzin, potem poważny wypadek. Flora Dolci nie powalczy o medale olimpijskie we Włoszech

9 października Dolci świętowała swoje 26. urodziny i wybrała się na lot paralotnią. Niestety, aktywność, która miała sprawić solenizantce wiele radości, zakończyła się wypadkiem. U młodej biegaczki narciarskiej doszło do złamania kręgu lędźwiowego i musiała ona przejść pilną operację. Już po zabiegu lekarz francuskiej reprezentacji, Thibault Barbe, wyjawił, że choć incydent ten z początku wyglądał groźnie, 26-latka stanie na nogi. Okres rekonwalescencji potrwa jednak długo.

"Istniało ryzyko wystąpienia powikłań neurologicznych. (...) Dolci czuje się dobrze, może chodzić. Szacujemy jednak, że powrót do pełnej sprawności zajmie jej sześć miesięcy" - zdradził, cytowany przez "L'Equipe".

Tak długa przerwa oznacza, że Flora Dolci nie wystąpi na igrzyskach olimpijskich, które odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026 roku. Choć do rywalizacji jeszcze kilka miesięcy, kibice szacują już, kto ma największe szanse na mistrzostwo olimpijskie. Niewykluczone, że po kolejne krążki olimpijskie sięgnie we Włoszech Amerykanka Jessica Diggins. Wśród panów natomiast bezkonkurencyjny wydaje się Johannes Klaebo. Norweg na swoim koncie ma już pięć złotych medali olimpijskich, jedno wicemistrzostwo oraz jeden krążek w kolorze brązowym.

Flora Dolci Grega Valancic/VOIGT Getty Images

Flora Dolci Lars Baron Getty Images

Flora Dolci Michel Cottin/Agence Zoom Getty Images