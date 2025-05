Wciąż jednak to Łuszczek jest jedynym mężczyzną w polskich biegach narciarskich, który był mistrzem świata . Do dziś nie może się jednak doczekań następców.

Nogi nie słuchają naszego mistrza

Skoro wychodzi z domu, to znaczy, że jest dobrze, bo kilka lat temu narzekał bardzo na problemy z nogami. Przejście kilkuset metrów sprawiało mu duże problemy i nawet zgłaszali się do niego lekarze z chęcią pomocy.

Łuszczek od wielu lat ma deficyt ruchu. Narty na nogach miał ostatni raz - jak sobie przypominał - chyba z pięć lat temu. To był jeszcze czas, kiedy był zapraszany do szkoły na zajęcia z dziećmi, by odciągnąć je od komputera.

Godzinami ogląda sport w telewizji

- W niedzielę oglądałem finał Ligi Mistrzów siatkarzy. Ale było meczycho. A potem do pierwszej nocy oglądałem golf. W tym sporcie to zarabiają! - westchnął tylko.

Czworo dzieci z trzema różnymi kobietami

"Tyle roków czekam, by ktoś powtórzył ten wynik"

Sam czasami wraca do tego, co wydarzyło się 21 lutego 1978 roku w Lahti . Tam został wówczas pierwszym polskim mistrzem świata . Triumfował w biegu na 15 kilometrów. Wówczas biegano tylko "klasykiem". Dwa dni wcześniej Łuszczek był trzeci na 30 km. Na dwukrotnie krótszym dystansie o nieco ponad dwie sekundy wyprzedził Jewgienija Bieljajewa ze Związku Radzieckiego i o pięć sekund wielkiego Fina Juhę Mieto .

Tyle roków już czekam na to, by ktoś powtórzył ten wynik. Szkoda, że w Polsce coś nie za bardzo idzie nam w tym sporcie. Te mistrzostwa świata w Lahti to moje najmilsze wspomnienie z kariery sportowej. Szkoda mi tylko igrzysk, bo byłem w Lake Placid w 1980 roku piąty i szósty. Tak blisko medalu było. Dziś miałbym olimpijską emeryturę

- Juha Mieto po moim sukcesie śmiał się, że teraz będę milionerem. Napisałem mu na kartce, że dostanę 150 dolarów, a on dopisał do tego trzy zera - śmiał się Łuszczek.

"Polska bomba", "narkoman treningu". Stał się wielką sensacją mistrzostw świata

"Na ten dzień pracowały całe pokolenia polskich biegaczy, działaczy, trenerów. I oto nadszedł on w piękny mroźny wtorek w Finlandii, w tym samym Lahti, gdzie Stanisław Marusarz czterdzieści lat wcześniej zdobywał srebro w skokach. Polski biegacz z Zakopanego 22-letni Józef Łuszczek dokonał sztuki, jaka tylko najlepszym przypaść może w udziale - wywalczył tytuł mistrza świata na 15 kilometrów, klasycznym dystansie najsilniej i najliczniej zawsze obsadzanym... Mistrza wita na stadionie krzyk tysięcy widzów, zdążył już sobie zdobyć ich sympatię swoją bezpośredniością, młodością, zaciętością w walce. Przecież to oni pisały fińskie gazety po brązowy medalu na 30 km: »Narkoman treningu, człowiek, który przebiegł w ciągu roku 7000 kilometrów«. Biegniemy z góry z ostatniego odcinka trasy z trenerem Edwardem Budnym. Ktoś woła do nas: Hyve Puola - niech żyje Polska!" - to fragment sprawozdania specjalnych wysłanników "Przeglądu Sportowego na tę imprezę - Krzysztofa Blautha i Mariana Matzenaurera.