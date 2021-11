Trener Rosjan krytycznie o Marit Bjoergen

Biegi Narciarskie

Wraz z premierą książki biograficznej o słynnej norweskiej biegaczce pojawiło się sporo komentarzy. Wiele z nich odnosi się do wątku dopingu, który został podjęty w publikacji. Teraz krytyczny głos w tej sprawie zabrał Markus Kramer. Trener rosyjskich biegaczy chciałby wiedzieć, co by było, gdy w podobnej sytuacji jak Bjoergen znalazł się któryś z rosyjskich sportowców.

