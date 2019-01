Tour de Ski: zwycięstwo Klaebo na 15 km stylem klasycznym w Val di Fiemme

​Johannes Klaebo wygrał bieg na 15 kilometrów stylem klasycznym ze startu wspólnego we włoskim Val di Fiemme. Był to przedostatni, szósty etap cyklu Tour de Ski zaliczanego do Pucharu Świata w biegach narciarskich.

Norweg na finiszu pokonał Włocha Francesca de Fabianiego o 0,6 s, a Rosjanina Aleksandra Bolszunowa o 2,6. Polacy nie startowali.

W klasyfikacji generalnej Tour de Ski prowadzący Klaebo ma 1.20,4) przewagi nad drugim Rosjaninem Siergiejem Ustiugowem. Trzeci jest Bolszunow (strata 1.43,8 sek.), który jednocześnie pozostaje liderem Pucharu Świata.



W niedzielę ostatni etap Tour de Ski, także w Val di Fiemme - bieg pościgowy na 9 kilometrów stylem dowolnym, z czego kilka kilometrów to podbieg pod narciarski stok Alpe Cermis.