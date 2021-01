Tour de Ski. Jessica Diggins wygrała bieg na dochodzenie, Izabela Marcisz 27.

Jessica Diggins wygrała w szwajcarskim Val Muestair bieg narciarski na dochodzenie techniką dowolną na 10 km, trzeci etap Tour de Ski. Amerykanka objęła prowadzenie w całej imprezie. Najlepsza z Polek - Izabela Marcisz - zajęła w niedzielę 27. miejsce.

Diggins wyprzedziła w niedzielę rodaczkę Rosie Brennan, liderkę klasyfikacji generalnej Pucharu Świata o 5,6 s, a Szwedkę Fridę Karlsson o 10,7.

Szwedka Linn Svahn, która wygrała w Val Muestair zarówno piątkowy sprint techniką dowolną, jak i sobotni bieg na 10 km techniką klasyczną, tym razem była piąta.



20-letnia Marcisz w niedzielę zanotowała najlepszy wynik w karierze w PŚ w zawodach indywidualnych. Po raz drugi z rzędu i w sezonie wywalczyła zaś punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu - w sobotę była 29.



Tego dnia z Polek wystąpiła jeszcze Weronika Kaleta, która zajęła 55., ostatnie miejsce. Monika Skinder tym razem nie startowała.



Teraz rywalizacja w TdS przeniesie się do Włoch - najpierw do miejscowości Dobbiaco (Toblach), a następnie do Val di Fiemme.



W obecnej edycji TdS w obawie przed zakażeniem Covid-19 nie startuje reprezentacja Norwegii, z zawodnikami światowej czołówki w składzie. Z tego samego powodu zabrakło jej także w dwóch poprzednich rundach PŚ - w Davos i Dreźnie.



Wyniki:

1. Jessica Diggins (USA) 26.54,1

2. Rosie Brennan (USA) strata 5,6 s

3. Frida Karlsson (Szwecja) 10,7

4. Anamarija Lampic (Słowenia) 57,9

5. Julia Stupak (Rosja) 59,4

6. Linn Svahn (Szwecja) 1.12,9

...

27. Izabela Marcisz (Polska) 3.45,4

55. Weronika Kaleta (Polska) 9.57,5



Klasyfikacja TdS (po 3 z 8 etapów):

1. Jessica Diggins (USA) 59.36

2. Rosie Brennan (USA) strata 0.05

3. Frida Karlsson (Szwecja) 0.10

4. Anamarija Lampic (Słowenia) 0.58

5. Julia Stupak (Rosja) 0.59

6. Linn Svahn (Szwecja) 1.13

...

27. Izabela Marcisz (Polska) 3.45

55. Weronika Kaleta (Polska) 9.57



Klasyfikacja generalna PŚ (po 10 z 28 zawodów):

1. Rosie Brennan (USA) 494 pkt

2. Tatiana Sorina (Rosja) 420

3. Natalia Niepriajewa (Rosja) 364

4. Anamarija Lampic (Słowenia) 353

5. Jessica Diggins (USA) 339

6. Nadine Faehndrich (Szwajcaria)336

...

43. Monika Skinder (Polska) 39

72. Weronika Kaleta (Polska) 8

76. Izabela Marcisz (Polska) 6



Klasyfikacja biegów dystansowych PŚ (po 5 z 16 zawodów):

1. Rosie Brennan (USA) 253 pkt

2. Julia Stupak (Rosja) 182

3. Jessica Diggins (USA) 175

...

49. Izabela Marcisz (Polska) 6

