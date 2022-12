Tour de Ski: Dwójka Polaków z punktami, wygrane faworytów

Tour de Ski: Dwójka Polaków w ćwierćfinałach

Przez kwalifikacje do inaugurującego cykl sprintu przebrnęła dwójka "Biało-Czerwonych". Bardzo dobrze zaprezentowała się w rywalizacji kobiet Izabela Marcisz, która była 23., natomiast na 27. pozycji uplasował się Dominik Bury . I to właśnie ich jako jedynych mogliśmy oglądać w ćwierćfinałach. Monika Skinder, Kamil Bury i Maciej Staręga nie zdołali niestety awansować do czołowej "30".

Dla Burego był to pierwszy w karierze awans do ćwierćfinału sprintu na poziomie Pucharu Świata. Polak w swoim biegu bardzo długo trzymał się czołówki, ale ostatecznie przybiegł do mety na czwartej pozycji, choć z bardzo niewielką, bo wynoszącą 0,75 sekundy, stratą do zwycięskiego Federico Pellegrino. Niestety ostatecznie nie pozwoliło mu to awansować do półfinału, choć jego postawa z pewnością zasługuje na uznanie.