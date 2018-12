W sobotę w Dobbiaco rozpocznie się Tour de Ski. W 13. edycji tego wyczerpującego cyklu zabraknie wielu gwiazd, na czele z liderką klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biegach narciarskich Norweżką Therese Johaug.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zwycięstwo Johaug w biegu na 15 kilometrów. WIDEO © 2018 Associated Press





Reklama

Tour de Ski coraz częściej wydaje się być problemem dla zawodników, a nie prestiżową imprezą, w której zwycięstwo coś znaczy. Zmagania są zbyt wyczerpujące, aby traktować je jako punkt przygotowań do najważniejszej imprezy. Rok temu gwiazdy opuszczały TdS z powodu igrzysk olimpijskich w Pjongczangu, a teraz nie chcą marnować sił przed mistrzostwami świata w Seefeld.

Już w listopadzie najlepsze szwedzkie zawodniczki - Charlotte Kalla, Ebba Andersson i Hanna Falk - zapowiedziały, że nie wezmą w nim udziału. W ostatnim czasie dołączyła do nich Johaug. Norweżka wygrała wszystkie w tym sezonie biegi dystansowe, ale na taką kumulację wysiłku nie ma ochoty.

Rywalizacja rozpocznie się sprintem techniką dowolną, a zakończy osiem dni później w Val di Fiemme we Włoszech tradycyjną wspinaczką na stok Alpe Cermis. Kobiety łącznie pokonają blisko 61, a mężczyźni 81 km.

Międzynarodowa Federacja Narciarska stara się uatrakcyjnić Tour de Ski wysokimi premiami finansowymi. Pula nagród wyniesie 560 000 franków szwajcarskich, czyli ponad 2,1 mln złotych. Najlepszy zawodnik może wzbogacić się nawet o 88 000 CHF (330 000 zł).

Zwykle zwycięzca TdS sięga później po Kryształową Kulę w Pucharze Świata. Johaug ma już jednak 149 pkt przewagi nad rodaczką Ingvild Flugstad Oestberg i nawet jeśli straci prowadzenie, to będzie jeszcze miała czas na jego odzyskanie. Łącznie w TdS można wywalczyć 750 pkt - 400 za zwycięstwo w cyklu i po 50 za wygranie każdego etapu.

Mężczyźni do startu w TdS podchodzą bardziej ochoczo. Udział w nim zapowiedział nawet Johannes Hoesflot Klaebo. Specjalizujący się w sprintach Norweg był najlepszym zawodnikiem PŚ 2017/18. Nie wiadomo jednak czy dotrwa do finałowej wspinaczki. Sprinty to bowiem 1. i 3. etap nadchodzącej edycji.

Tylko w nich udział wezmą Maciej Staręga oraz bracia Dominik i Kamil Bury. W całej imprezie rywalizować ma za to Urszula Łętocha.

Program 13. edycji Tour de Ski:

29 grudnia, Dobbiaco (Włochy)

kobiety - sprint techniką dowolną

mężczyźni - sprint techniką dowolną

30 grudnia, Dobbiaco

kobiety - 10 techniką dowolną

mężczyźni - 15 techniką dowolną

31 grudnia, dzień przerwy

1 stycznia, Val Muestair (Szwajcaria)

kobiety - sprint techniką dowolną

mężczyźni - sprint techniką dowolną

2 stycznia, Oberstdorf (Niemcy)

kobiety - 10 km techniką klasyczną ze startu wspólnego

mężczyźni - 15 km techniką klasyczną ze startu wspólnego

3 stycznia, Oberstdorf

kobiety - 10 km techniką dowolną na dochodzenie

mężczyźni - 15 km techniką dowolną na dochodzenie

4 stycznia, dzień przerwy

5 stycznia, Val di Fiemme (Włochy)

kobiety - 10 km techniką klasyczną ze startu wspólnego

mężczyźni - 15 km techniką klasyczną ze startu wspólnego

6 stycznia, Val di Fiemme - Alpe Cermis (Włochy)

kobiety - 9 km techniką dowolną na dochodzenie

mężczyźni - 9 km techniką dowolną na dochodzenie

W poprzedniej edycji TdS wygrali Norweżka Heidi Weng i Dario Cologna. To było czwarte zwycięstwo Szwajcara, który tym samym w klasyfikacji wszech czasów zrównał się z Justyną Kowalczyk. Ona triumfowała w latach 2010-13. Polka po raz ostatni stanęła na starcie w 2015 roku, ale wciąż ma najwięcej - 14 - etapowych triumfów.

Czołowe trójki poprzednich edycji Tour de Ski i lokaty Justyny Kowalczyk:

2006/07

1. Virpi Kuitunen (Finlandia) 2:20.15,3

2. Marit Bjoergen (Norwegia) strata 1.17,7

3. Walentyna Szewczenko (Ukraina) 1.20,5

...

11. Justyna Kowalczyk (Polska) 3.08,5

2007/08

1. Charlotte Kalla (Szwecja) 2:43.01,0

2. Virpi Kuitunen (Finlandia) strata 36,4

3. Arianna Follis (Włochy) 53,3

...

7. Justyna Kowalczyk (Polska) 2.20,8

2008/09

1. Virpi Kuitunen (Finlandia) 2:06.41,4

2. Aino-Kaisa Saarinen (Finlandia) strata 7,2

3. Petra Majdic (Słowenia) 34,5

4. Justyna Kowalczyk (Polska) 1.21,1

2009/10

1. Justyna Kowalczyk (Polska) 2:37.54,5

2. Petra Majdic (Słowenia) strata 19,2

3. Arianna Follis (Włochy) 1.12,2

2010/11

1. Justyna Kowalczyk (Polska) 2:47.31,0

2. Therese Johaug (Norwegia) strata 1.21,5

3. Marianna Longa (Włochy) 2.40,7

2011/12

1. Justyna Kowalczyk (Polska) 2:52.45,0

2. Marit Bjoergen (Norwegia) strata 28,2

3. Therese Johaug (Norwegia) 3.57,8

2012/13

1. Justyna Kowalczyk (Polska) 2:25.21,6

2. Therese Johaug (Norwegia) strata 27,9

3. Kristin Stoermer Steira (Norwegia) 2.39,5

2013/14

1. Therese Johaug (Norwegia) 2:04.16,4

2. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Norwegia) strata 20,4

3. Heidi Weng (Norwegia) 2.50,4

...

. Justyna Kowalczyk (Polska) nie startowała

2014/15

1. Marit Bjoergen (Norwegia) 2:34.44,6

2. Therese Johaug (Norwegia) strata 1.39,2

3. Heidi Weng (Norwegia) 1.59,5

...

. Justyna Kowalczyk (Polska) nie ukończyła

2015/16

1. Therese Johaug (Norwegia) 2:40.34,8

2. Ingvild Flugstad Oestberg (Norwegia) strata 2.20,9

3. Heidi Weng (Norwegia) 3.13,9

...

23. Justyna Kowalczyk (Polska) 14.45,0

2016/17

1. Heidi Weng (Norwegia) 2:27.39,4

2. Krista Parmakoski (Finlandia) strata 1.37,0

3. Stina Nilsson (Szwecja) 1.54,4

...

. Justyna Kowalczyk (Polska) nie startowała

2017/18

1. Heidi Weng (Norwegia) 2:20.56,5

2. Ingvild Flugstad Oestberg (Norwegia) strata 48,5 s

3. Jessica Diggins (USA) 2.23,2

...

. Justyna Kowalczyk (Polska) nie startowała

mężczyźni

2006/07

1. Tobias Angerer (Niemcy)

2. Aleksander Legkow (Rosja)

3. Simen Oestensen (Norwegia)

2007/08

1. Lukas Bauer (Czechy)

2. Rene Sommerfeldt (Niemcy)

3. Giorgio Di Centa (Włochy)

2008/09

1. Dario Cologna (Szwajcaria)

2. Petter Northug (Norwegia)

3. Axel Teichmann (Niemcy)

2009/10

1. Lukas Bauer (Czechy)

2. Petter Northug (Norwegia)

3. Dario Cologna (Szwajcaria)

2010/11

1. Dario Cologna (Szwajcaria)

2. Petter Northug (Norwegia)

3. Lukas Bauer (Czechy)

2011/12

1. Dario Cologna (Szwajcaria)

2. Marcus Hellner (Szwecja)

3. Petter Northug (Norwegia)

2012/13

1. Aleksander Legkow (Rosja)

2. Dario Cologna (Szwajcaria)

3. Maksim Wylegżanin (Rosja)

2013/14

1. Martin Johnsrud Sundby (Norwegia)

2. Chris Jespersen (Norwegia)

3. Petter Northug (Norwegia)

2014/15

1. Petter Northug (Norwegia)

2. Jewgienij Biełow (Rosja)

3. Calle Halfvarsson (Szwecja)

2015/16

1. Martin Johnsrud Sundby (Norwegia)

2. Finn Haagen Krogh (Norwegia)

3. Siergiej Ustiugow (Rosja)

2016/17

1. Siergiej Ustiugow (Rosja)

2. Martin Johnsrud Sundby (Norwegia)

3. Dario Cologna (Szwajcaria)

2017/18

1. Dario Cologna (Szwajcaria)

2. Martin Johnsrud Sundby (Norwegia)

3. Alex Harvey (Kanada)

wkp