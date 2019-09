Ingrid Kristiansen, czołowa biegaczka świata na długich dystansach w latach 80., uważa, że narciarka Therese Johaug powinna porzucić swoją dyscyplinę i poświecić się wyłącznie lekkoatletyce.

Nową karierę - zdaniem utytułowanej Norweżki - Johaug powinna rozpocząć podczas przyszłorocznych mistrzostw Europy w Paryżu (26-30 sierpnia), startując na 10 000 metrów.

63-letnia Ingrid Kristiansen, mistrzyni Europy z 1986 i świata z 1987 roku na tym dystansie, uważa że start Johaug w tych zawodach może przynieść wielką niespodziankę i być początkiem kariery w nowej dla niej dyscyplinie.

Wypowiedź jest efektem spektakularnego zwycięstwa Johaug w mistrzostwach kraju na tym dystansie, w sierpniu w Hamar. Kolejnym krokiem słynnej narciarki jest zgłoszenie się do mistrzostw Norwegii w biegach przełajowych.

- Uważam, że Therese powinna się poważnie zastanowić nad porzuceniem biegów narciarskich, w których osiągnęła już chyba wszystko i zdobyła worek medali. Po co ma się nudzić przez kolejne sezony, biegnąc co chwilę samotnie kilometr lub więcej z przodu stawki przez puste lasy. Na pełnych ludzi stadionach atmosfera jest inna, a lekkoatletyka to wielki światowy sport - powiedziała Kristiansen.

Zwróciła się też bezpośrednio do narciarki: "Therese! koniecznie wystartuj w ME, a jak ci nie wyjdzie, zawsze możesz powrócić do biegania na nartach. W każdym razie będziesz mieć poczucie, że spróbowałaś. Wyzwania są po to, aby je pokonywać, a rekordy, aby je poprawiać".

Johaug potwierdziła w tym tygodniu, na antenie kanału telewizji NRK, że planuje start w ME. - Najpierw był to rodzaj euforii i żartu, zaraz po wygranym biegu w Hamar. Teraz, po wysłuchaniu rad wielu trenerów i biegaczy długodystansowych, myślę już poważnie o Paryżu. Plany nabierają bardzo konkretnego kształtu i między innymi dlatego pobiegnę w mistrzostwach przełajowych w Oslo, aby jeszcze raz ocenić swoje siły i możliwości - wyjaśniła.

Mistrzostwa Norwegii w tej dyscyplinie rozgrywane są od 1913 dla mężczyzn, a dla kobiet od 1964 roku. Tym razem odbędą się 13 października w parku Frogner w Oslo, który znany jest z rzeźb Gustava Vigelanda. Biegaczki będą miały do pokonania 4 kilometry, natomiast mężczyźni 10 km.

Johaug potwierdziła nie tylko swoje zgłoszenie lecz i plan "zaatakowania" wyniku pięciokrotnej mistrzyni świata w biegach przełajowych i dziewięciokrotnej zwyciężczyni maratonu w Nowym Jorku Grete Waitz, która w 1979 roku w Larvik uzyskała na tym dystansie czas 12.41.

Kristiansen, rekordzistka świata na 5000, 10000 metrów i w maratonie w latach 1985-86, podkreśliła, że Johaug powinna jednak potrenować ze szkoleniowcami lekkoatletycznymi. "Z tego, co widziałam w Hamar, Therese biega szybko, ponieważ ma nieprawdopodobną wydolność. Musi jednak zmienić krok i uzyskać płynność ruchów, a wtedy znajdzie się na światowym poziomie. Wiem. o czym mówię, bo sama do 24. roku życia trenowałam biegi narciarskie i byłam nawet członkiem reprezentacji kraju".

Zbigniew Kuczyński