Świetny start Polaków w mistrzostwach świata. Potęgi za nami. Nasz weteran cieszył się jak dziecko

- Dobrze. Tak jest. To jest to! - wykrzykiwał Maciej Staręga po swoim biegi, kiedy okazało się, że na mecie zameldował się na ósmej pozycji w kwalifikacjach do sprintu drużynowego w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Bardzo dobrze pobiegł też Kamil Bury i nasza drużyna z szóstym czasem awansowała do 15-zespołowego finału.