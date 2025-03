Front nadszedł do Trondheim. Organizatorzy wydali komunikat

Trasy biegowe już teraz nie były w najlepszym stanie. W niektórych miejscach stała woda. Trzeba było podjąć zatem decyzję, co z nimi robić i czy utwardzać je solą. To jednak wiązało się z tym, że na trasie byłoby prawdziwe lodowisko. Ostatecznie zdecydowano się na ten ruch. To utwardzi wierzchnią warstwę tras, co może oznaczać kłopoty w kolejnych dniach imprezy.