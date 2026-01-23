Partner merytoryczny: Eleven Sports

Słowa lekarza przeraziły rodziców Justyny Kowalczyk. Problem narasta. Jest reakcja WOŚP

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

W Polsce na schorzenia gastroenterologiczne cierpi obecnie ok. 1,5 miliona dzieci. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra właśnie dla nich. Finał akcji już w najbliższą niedzielę. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie i najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny. Bez niego nie każdy maluch może liczyć na tak szczęśliwe zakończenie choroby, jakie wiele lat temu stało się udziałem Justyny Kowalczyk-Tekieli. Jej rodzice mieli usłyszeć wówczas od lekarzy przerażającą prognozę.

Po lewej stronie mężczyzna z krótkimi siwymi włosami, w czerwonych okularach i z mikrofonem w dłoni, ubrany w czarną koszulkę i kolorowy naszyjnik; po prawej kobieta o długich ciemnych włosach, z delikatnym makijażem, patrząca w stronę obiektywu, na ne...
Jerzy Owsiak i Justyna Kowalczyk (Źródło: Newspix.pl/AFP)Łukasz ŻurekNewspix.pl

Przygotowania do 34. finału WOŚP wchodzą na ostatnią prostą. W tym roku orkiestra gra pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Schorzenia układu pokarmowego u najmłodszych pacjentów to z roku na rok coraz poważniejsze wyzwanie dla polskiej służby zdrowia.

Celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, refluks żołądkowo-przełykowy, ciężkie alergie pokarmowe, dysfunkcje trzustki i wątroby - te przypadłości kojarzymy głównie z dorosłym życiem. Tymczasem coraz częściej dotyczą one także dzieci.

Justyna Kowalczyk miała niespełna miesiąc, gdy lekarze poczuli się bezradni. Dramatyczna prognoza i szczęśliwy finał

Z chorobami gastroenterologicznymi zmaga się obecnie w Polsce ok.1,5 miliona nieletnich pacjentów. Nie dysponujemy danymi dotyczącymi lat 80. ubiegłego wieku. Najmłodsi znajdowali się wówczas w o wiele trudniejszym położeniu - wobec zupełnie innego standardu ówczesnej diagnostyki i niższego poziomu wiedzy medycznej.

W tamtym okresie jedną z pacjentek była Justyna Kowalczyk, najmłodsza z czworga rodzeństwa. Jak wynika z przekazów medialnych, kilka tygodni po przyjściu na świat zdiagnozowano u niej poważną infekcję wirusową układu pokarmowego. Jej rodzice mieli wówczas usłyszeć, że dziecko nie przeżyje.

Zobacz również:

Jerzy Owsiak i Rafael Nadal, który przed rokiem nieoczekiwanie wsparł WOŚP
Tenis

Nadal usłyszał o Owsiaku. Zaskakująca reakcja. Tego nikt się nie spodziewał

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Dramatyczna prognoza na szczęście okazała się chybiona. Justyna miała niezwykle silny organizm. Pokonała chorobę, a po latach wyrosła na wspaniałą sportsmenkę. W dorobku ma medale igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata z każdego kruszcu.

    Dzisiaj sama regularnie wspiera WOŚP. A jej najbliżsi, już w lekarskich fartuchach, pomagają na co dzień również dzieciom. Jedna z sióstr jest anestezjologiem, brat - internistą ze specjalizacją kardiologiczną.

    Jerzy Owsiak, szef i dobry duch WOŚP, spodziewa się w tym roku kolejnego rekordu, jeśli chodzi o zebraną kwotę. W poprzedniej edycji - gdy celem zbiórki była onkologia i hematologia dziecięca - udało się pozyskać dokładnie 289 068 047,77 zł.

    Zobacz również:

    Justyna Kowalczyk
    Sportowe życie

    Wystawał pod domem Kowalczyk. Akcja służb. Od razu trafił na oddział zamknięty

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Kobieta w czarnym stroju stoi uśmiechnięta z dłońmi przy twarzy, w tle niebieskie tło z fragmentem napisu i elementy wyposażenia wnętrza.
      Justyna Kowalczyk-TekieliTomasz Jastrzebowski/REPORTERReporter
      Kobieta w średnim wieku trzyma mikrofon, ubrana w niebieską marynarkę, z długimi brązowymi włosami, siedzi na tle ekranu z elementami graficznymi.
      Justyna Kowalczyk-TekieliArtur Szczepanski/REPORTEREast News
      Starszy mężczyzna w czerwonych okularach, z krótkimi siwymi włosami i kolorową smyczą na szyi, rozmawia. W tle widoczne elementy wnętrza przemysłowego lub technicznego.
      Jerzy Owsiak, inicjator Wielkiej Orkiestry Świątecznej PomocyJakub WalasekReporter
      Szok w kadrze skoczków! Adam Małysz: Ten zawodnik pojedzie na ZIO na wniosek trenera. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja