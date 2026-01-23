Słowa lekarza przeraziły rodziców Justyny Kowalczyk. Problem narasta. Jest reakcja WOŚP

Przygotowania do 34. finału WOŚP wchodzą na ostatnią prostą. W tym roku orkiestra gra pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Schorzenia układu pokarmowego u najmłodszych pacjentów to z roku na rok coraz poważniejsze wyzwanie dla polskiej służby zdrowia.

Celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, refluks żołądkowo-przełykowy, ciężkie alergie pokarmowe, dysfunkcje trzustki i wątroby - te przypadłości kojarzymy głównie z dorosłym życiem. Tymczasem coraz częściej dotyczą one także dzieci.

Justyna Kowalczyk miała niespełna miesiąc, gdy lekarze poczuli się bezradni. Dramatyczna prognoza i szczęśliwy finał

Z chorobami gastroenterologicznymi zmaga się obecnie w Polsce ok.1,5 miliona nieletnich pacjentów. Nie dysponujemy danymi dotyczącymi lat 80. ubiegłego wieku. Najmłodsi znajdowali się wówczas w o wiele trudniejszym położeniu - wobec zupełnie innego standardu ówczesnej diagnostyki i niższego poziomu wiedzy medycznej.

W tamtym okresie jedną z pacjentek była Justyna Kowalczyk, najmłodsza z czworga rodzeństwa. Jak wynika z przekazów medialnych, kilka tygodni po przyjściu na świat zdiagnozowano u niej poważną infekcję wirusową układu pokarmowego. Jej rodzice mieli wówczas usłyszeć, że dziecko nie przeżyje.

Dramatyczna prognoza na szczęście okazała się chybiona. Justyna miała niezwykle silny organizm. Pokonała chorobę, a po latach wyrosła na wspaniałą sportsmenkę. W dorobku ma medale igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata z każdego kruszcu.

Dzisiaj sama regularnie wspiera WOŚP. A jej najbliżsi, już w lekarskich fartuchach, pomagają na co dzień również dzieciom. Jedna z sióstr jest anestezjologiem, brat - internistą ze specjalizacją kardiologiczną.

Jerzy Owsiak, szef i dobry duch WOŚP, spodziewa się w tym roku kolejnego rekordu, jeśli chodzi o zebraną kwotę. W poprzedniej edycji - gdy celem zbiórki była onkologia i hematologia dziecięca - udało się pozyskać dokładnie 289 068 047,77 zł.

Justyna Kowalczyk-Tekieli Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter

Justyna Kowalczyk-Tekieli Artur Szczepanski/REPORTER East News

Jerzy Owsiak, inicjator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jakub Walasek Reporter

Szok w kadrze skoczków! Adam Małysz: Ten zawodnik pojedzie na ZIO na wniosek trenera. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport