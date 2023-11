Słaby początek sezonu Polaka w Ruce. Mówi o efekcie ubocznym

Dominik Bury to zawodnik, który plasował się już w "20" w zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich. W ostatnich mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Planicy zajął - razem z Maciejem Staręgą - ósme miejsce w sprincie drużynowym.

W Ruce Bury zajął dopiero 67. miejsce w biegu na 10 kilometrów techniką klasyczną. W biegu masowym na 20 km "łyżwą" do 15. kilometra biegł w okolicach 40. miejsca. Niestety w końcówce osłabł, a do tego złamał kij i znowu nie zapunktował. Był 53.

Biegi narciarskie. Słaby początek Dominika Burego, ale Polak jest dobrej myśli

- Widać, że rywale byli wybiegani. Większość miała za sobą kilka startów i byli już w rytmie startowym. Dla nas występ w Ruce był dopiero pierwszym w tym sezonie. Do tego biegliśmy w potwornym mrozie, a ja źle się czuję w takich warunkach i to było widać. Na pewno potrzebuję startów i wiem, że ten bieg był mi potrzebny. Do 15. kilometra biegłem nawet z pewną rezerwą, ale potem odcięło mnie - mówił Bury w rozmowie z Interia Sport.