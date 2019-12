W najbliższą sobotę rozpoczyna się 14. edycja Tour de Ski. W tych prestiżowych i morderczych zawodach w przeszłości brylowała Justyna Kowalczyka, która triumfowała aż cztery razy. Obecnie o takich sukcesach możemy pomarzyć. Polski Związek Narciarski podał skład kadry na TCS.

Skład reprezentacji Polski na TdS liczy sześć osób. Są to: Izabela Marcisz, Monika Skinder, Weronika Kaleta, Maciej Staręga, Dominik Bury i Kamil Bury.



Staręga wystartuje tylko w szwajcarskim Lenzerheide. Podopieczne Aleksandra Wierietielnego powalczą w Szwajcarii oraz we włoskim Toblach. Natomiast bracia Bury rywalizować będą w całym Tour de Ski.



Program 14. edycji Tour de Ski:

Lenzerheide

28.12.2019

12.45 - bieg na 10 km F kobiet (mass start)

14.15 - bieg mężczyzn na 15 km F (mass start)



29.12.2019

09.05 - kwalifikacje sprintu F

11.35 - finały sprintu F



Toblach



31.12.2019

12.30 - bieg mężczyzn na 15 km F

15.00 - bieg kobiet na 10 km F



01.01.2020

11.40 - bieg pościgowy kobiet na 10 km C

13.00 - bieg pościgowy mężczyzn na 15 km C



Val di Fiemme



03.01.2020

13.15 - bieg kobiet na 10 km C (mass start)

15.15 - bieg mężczyzn na 15 km C (mass start)



04.01.2020

09:00 - kwalifikacje sprintu C

11.25 - finały sprintu C



05.01.2020

13.15 - bieg kobiet pod Alpe Cermis (mass start)

15.15 - bieg mężczyzn pod Alpe Cermis (mass start)