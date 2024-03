Biegaczki i biegacze narciarscy tylko raz w sezonie Pucharu Świata muszą przebiec 50 kilometrów. Dzieje się to w kolebce tej dyscypliny sportu - w norweskim Oslo. W sobotę na tym dystansie rywalizowały kobiety, a dzień później mężczyźni. Właśnie w sobotę doszło do niepokojących scen. Wielu młodych ludzi już od 6:00 rano zjawiło się w okolicach trasy, by pić alkohol przed biegiem zaplanowanym na 10:30. Doszło do bójek, pomocy medycznej potrzebowało ok. 130 osób.