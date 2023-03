- Oczywiście oglądanie zawodów z udziałem Rosjan jest o wiele ciekawsze. FIS zastosuje się do instrukcji MKOl i otworzy drzwi Rosjanom. Mógłbym postawić na to mój dom, gdybym go miał. Z informacji, które do mnie docierają wynika, że rosyjscy sportowcy będą rywalizować w kolejnym sezonie. Nie wiem, co mogłoby temu przeszkodzić - stwierdził dziennikarz.