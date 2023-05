Rok temu została wyrzucona z polskiej kadry, teraz wraca. Ciekawy ruch PZN

Kadra A w biegach narciarskich będzie liczyła osiem osób. Są to trzy zawodniczki i pięciu biegaczy.



Do reprezentacji wraca Weronika Kaleta, która studiuje w USA, a przed ostatnim sezonem została pominięta przy ustalaniu kadr.

23-latka dość niespodziewanie znalazła się jednak w składzie reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Planicy i była tam najlepszą z naszych biegaczek.

Rok temu została skreślona z polskiej kadry, teraz wraca

Zawodniczka LKS Markam Wiśniowa-Osieczany zajęła 25. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Razem z Izabelą Marcisz była też dziewiąta w sprincie drużynowym "łyżwą".

Polka znalazła się w grupie rezerwowej, w której mogła skorzystać z udziału w trzech obozach.



- Poczułam się wyrzucona, a nie jestem typem, który lubi o coś prosić. Dlatego postanowiłam, że nie chce być w tej grupie rezerwowej i nie chce korzystać z pomocy PZN. Postanowiłam, że pokażę, iż wybór USA nie był tak złą opcją, jak mówiono. Chciałam udowodnić, że w Stanach Zjednoczonych też mogę się rozwijać - mówiła Kaleta w Planicy w rozmowie z Interia Sport.

Lukas Bauer, trener kadry, przyznał w rozmowie z nami, że to on nie widział możliwości dalszej współpracy z Kaletą na odległość i to, że nie było jej w kadrze, to była jego decyzja.

PZN wprowadza model szwedzki

Liczna jest za to kadra B. Znalazło się w niej 16 biegaczy, ale po okresie przygotowań zostanie ona zredukowana do 12 nazwisk. Pozostali sportowcy, jeżeli będą prezentowali odpowiedni poziom, zostaną skierowani do grupy treningowej przy Szkołach Mistrzostwa Sportowego. Wiąże się to z wprowadzeniem przez Polski Związek Narciarskim modelu szwedzkiego.

W PZN szukano sposobu na to, co zrobić z polskimi biegami. Trop zawiódł działaczy do Skandynawii.



- Chcemy w końcu zrobić duży krok do przodu. Widzimy, jak w biegach narciarskich rozwija się świat. Chcemy zaczerpnąć trochę z systemu skandynawskiego - zapowiadał Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, kilka tygodni temu w rozmowie z Interia Sport.

I rzeczywiście. PZN sięgnął po Szweda Martina Perssona. On ma być konsultantem w polskich biegach narciarskich.

W biegach narciarskich kadra B, a także juniorska będą budowały się wokół Szkół Mistrzostwa Sportowego.



- Polskim koordynatorem będzie Kamil Fundanicz. Chcemy jednak wprowadzić szwedzki model i dlatego szkoleniem obejmiemy trochę większą grupę zawodników. Oczywiście w związku z tym budujemy system, który ma wzmocnić monitoring zawodników i stąd zatrudnienie szwedzkiego trenera Martina Perssona, który był szkoleniowcem w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Solleftea, gdzie wychowały się wielkie gwiazdy biegów narciarskich Ebba Andersson czy Frida Karlsson - wyjaśnił Jan Winkiel, sekretarz generalny PZN.

By to wszystko mogło dobrze funkcjonować, potrzebny jest też większy sztab szkoleniowy. Wszyscy powołani trenerzy krajowi mają korzystać z doświadczenia Szweda i rozwijać swój warsztat, a także pomagać w rozwoju zawodnikom.



- Jestem podejściem Martina. Trenerzy ze Skandynawii, którzy przyjechali do nas, jeździli po ośrodkach, jakie mamy i byli zachwyceni. Przyznali, że nam właściwie nic nie trzeba, jeśli chodzi o infrastrukturę - mówił Winkiel.

- Miałby on też szkolić naszych trenerów, których u nas nie brakuje, ale bardzo często każdy z nich idzie w swoją stronę - dodawał prezes Małysz.

Składy kadr w biegach narciarskich:

Kadra A



Zawodniczki

Izabela Marcisz (Stowarzyszenie Sportowe Prządki-Ski)

Monika Skinder (MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski)

Weronika Kaleta (LKS Markam Wiśniowa-Osieczany)

Zawodnicy

Dominik Bury (KS AZS AWF Katowice)

Maciej Staręga (UKS Rawa Siedlce)

Kamil Bury (KS AZS AWF Katowice)

Sebastian Bryja (UKS Regle Kościelisko)

Robert Bugara (UKS Regle Kościelisko)

Sztab szkoleniowy

Lukas Bauer - trener główny

Jakub Sikora - asystent trenera

Andrzej Michałek - asystent trenera, szef serwisu

Paweł Fundanicz - serwisant

Mateusz Chowaniak - serwisant

Mariusz Hluchnik - serwisant

Piotr Pilch - serwisant

Piotr Śliwka - serwisant

Sven Rakoszek - fizjoterapeuta



Kadra Narodowa B

Zawodniczki

Daria Szkurat (KS Chochołów)

Zuzanna Fujak (NKS Trójwieś Beskidzka)

Kamila Idziniak (NKS Trójwieś Beskidzka)

Oliwia Buśko (MKS Halicz Ustrzyki Dolne)

Weronika Jarecka (LKS Klimczok Bystra)

Aleksandra Kołodziej (LKS Witów Ski Mszana Górna)

Karolina Kaleta (LKS Markam Wiśniowa-Osieczany)

Emilia Dobija (LKS Klimczok Bystra)

Zawodnicy

Piotr Jarecki (KS AZS AWF Katowice)

Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka)

Adrian Kiełbasa (LKS Erion Ptaszkowa)

Tomasz Wąsowicz (WSS Wisła)

Przemysław Legierski (NKS Trójwieś Beskidzka)

Wojciech Nieścior (MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski)

Emil Koper (MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski)

Piotr Sobiczewski - (UKS Rawa Siedlce)



Sztab szkoleniowy

Andrzej Leśnik - trener główny

Arkadiusz Posiadała - asystent trenera

Dawid Bril - asystent trenera, szef serwisu

Grzegorz Zawada - serwisant

Wiktor Wanat - fizjoterapeuta



Osoby współpracujące

Martin Persson - trener-konsultant

Kamil Fundanicz - trener główny Kadry Narodowej Juniorów

Aleksandra Pięta - dietetyk

Stanisław Szymanik - lekarz

Szymon Fornagiel - hematolog

