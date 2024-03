PZN miał już dość. Radykalny ruch. Trener kadry zwolniony

O tym, że Lukas Bauer może pożegnać się z posadą trenera polskiej kadry, mówiło się już po poprzednim udanym sezonie naszych biegaczy. Wtedy to jednak Czech chciał odejść. Wiązało się to z problemami osobistymi.

Eksperyment się nie powiódł. PZN miał już dość

Ostatnie przygotowanie polskiej kadry były najbardziej intensywne od wielu lat. Bauer skorzystał z okazji, że w sezonie nie ma imprezy mistrzowskiej i postawił na zgrupowania wysokogórskie. To jednak zakończyło się kompletną klapą. Od pierwszych startów Polacy zajmowali odległe lokaty. Zdarzały się wyskoki, ale co najwyżej do "30".