PŚ w biegach. Zwycięstwo Bolszunowa na 15 km techniką klasyczną w Engadin

Pewny już zdobycia Pucharu Świata Rosjanin Aleksander Bolszunow wygrał w szwajcarskim Engadin bieg narciarski ze startu wspólnego na 15 km techniką klasyczną. Dominik Bury zajął 59. miejsce.

Zwycięzca wyprzedził o 18,4 s Norwega Johannesa Hoesflot Klaebo i o 18,9 s jego rodaka Paala Golberga.



Triumfator do 11 km biegł w grupie kilkunastu zawodników, różnice między nimi nie były większe niż 3-4 sekundy. Ale na cztery kilometry przed finiszem Bolszunow zaatakował, zwiększył tempo, którego nie byli w stanie wytrzymać nawet jego najwięksi rywale Norwegowie.



Na dwa kilometry przed metą miał już prawie 25 s przewagi nad goniącą go koalicją skandynawskich rywali. Na metę wbiegł na 18,4 s przed Klaebo i odniósł 23. zwycięstwo w karierze w PŚ.



Jedyny reprezentant Polski Dominik Bury został sklasyfikowany na 59. pozycji ze stratą 2.10,1 do zwycięzcy.



Bolszunow, który już wcześniej zapewnił sobie triumf w klasyfikacji generalnej PŚ, zgromadził już 1725 pkt. Jest także liderem w klasyfikacji biegów na dystansach z dorobkiem 881 pkt.



O godzinie 15.30 na dystansie 10 km rywalizować będą kobiety. Na liście startowej nie ma biało-czerwonych.



Wyniki:



1. Aleksander Bolszunow (Rosyjska Federacja Narciarska) 34.07,1

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Norwegia) strata 18,4 s

3. Paal Golberg (Norwegia) 18,9

4. Jens Burman (Szwecja) 20,0

5. Simen Hegstad Krueger (Norwegia) 21,2

6. Artem Malcew (Rosyjska Federacja Narciarska) 24,2

...

59. Dominik Bury (Polska) 2.10,1



Klasyfikacja generalna PŚ (po 23 z 24 zawodów):



1. Aleksander Bolszunow (Rosyjska Federacja Narciarska) 1725 pkt

2. Iwan Jakimuszkin (Rosyjska Federacja Narciarska) 780

3. Federico Pellegrino (Włochy) 614

4. Johannes Hoesflot Klaebo (Norwegia) 613

5. Artem Malcew (Rosyjska Federacja Narciarska) 600

6. Maurice Manificat (Francja) 597

...

116. Maciej Staręga (Polska) 10



Klasyfikacja PŚ na dystansach (po 14 z 15 zawodów):



1. Aleksander Bolszunow (Rosyjska Federacja Narciarska) 881 pkt

2. Iwan Jakimuszkin (Rosyjska Federacja Narciarska) 489

3. Denis Spicow (Rosyjska Federacja Narciarska) 327



